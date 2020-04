"Najważniejszą kwestią jest życie i zdrowie obywateli. Drugą sprawą jest stabilność państwa i zachowanie ciągłości władzy. Jeżeli dałoby się wybory przeprowadzić tak, aby obywatele byli w jak największym stopniu zabezpieczeni, to wtedy ze względu na porządek ustrojowy można w wyznaczonym terminie przeprowadzić głosowanie" – stwierdził w wywiadzie dla "Naszego Dziennika" prezydent Andrzej Duda zapytany o to, czy wybory powinny się odbyć 10 maja. Odniósł się też do pomysłu powszechnego głosowania korespondencyjnego. "Nie narazilibyśmy życia i zdrowia obywateli. Głosowanie korespondencyjne byłoby czymś nowym w Polsce, ale i warunki są nietypowe" – zauważył.

