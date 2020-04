Podczas wspólnej konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski i szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk zarekomendowali jednoznacznie: Zrezygnujcie z wyjazdu na Wielkanoc, zostańcie w domu. Pytani o to, czy wyjazd na święta do rodziny jest dopuszczalny, zauważyli, że obecne obostrzenia w związku ze stanem epidemii zobowiązują nas do maksymalnego ograniczenia przemieszczania się i kontaktów z innymi ludźmi - w tym z najbliższymi.

