Jak wynika z partyjnego dokumentu, do którego dotarła niemiecka agencja dpa, ​bawarskie CSU zamierza doprowadzić do masowej deportacji z Niemiec większości uchodźców z Syrii. W tym celu partia proponuje wybudowanie na lotnisku w Monachium "deportacyjnego terminalu".

Uchodźca z Syrii (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Bawarska CSU, współtworząca rząd w Berlinie z CDU i SPD, opowiada się za szybkim wznowieniem deportacji Syryjczyków objętych czasową ochroną.

Według ujawnionego dokumentu partii, większość z nich nie powinna już korzystać z ochrony, a osoby, które nie opuszczą Niemiec dobrowolnie, mają być deportowane.

Chadecy proponują utworzenie ogólnokrajowych "centrów wyjazdowych" oraz specjalnego terminalu deportacyjnego na lotnisku w Monachium.

CSU sygnalizuje również zaostrzenie polityki wobec uchodźców z Ukrainy.

Kwestia deportacji Syryjczyków została uzgodniona w umowie koalicyjnej CDU/CSU-SPD.

Zapowiedzi kanclerza Friedricha Merza dotyczące zakończenia wojny domowej w Syrii i możliwości powrotu uchodźców spotkały się jednak z krytyką organizacji praw człowieka.

Tworzące razem z CDU i SPD rząd w Berlinie CSU stoi na stanowisku, że w przypadku większości Syryjczyków objętych czasową ochroną podstawy do jej udzielania wygasły. W związku z tym wobec tych uchodźców z Syrii, którzy nie opuszczą Niemiec dobrowolnie, deportacje powinny zostać wszczęte tak szybko, jak to możliwe - głosi dokument chadeckiej partii, o którym poinformowała w piątek agencja dpa.

CSU nie chce już syryjskich uchodźców. Chcą wybudować "deportacyjny terminal"

Autorzy ujawnionego przez dpa dokumentu wzywają z nim do zdecydowanego przyspieszenia deportacji do Syrii i Afganistanu w 2026 roku. Aby usprawnić proces, proponują utworzenie na terenie całego kraju "centrów wyjazdowych", a także "deportacyjnego terminalu" na lotnisku w Monachium.

Bawarska partia równocześnie sygnalizuje zaostrzenie kursu wobec uchodźców z Ukrainy, których w Niemczech jest ok. 1,3 mln. W dokumencie zobowiązano się do wywierania presji na to, by ukraińscy mężczyźni w wieku poborowym wnieśli większy wkład w obronę swojego kraju. Nie podano jednak szczegółów, jak miałoby to wyglądać.

Kary za nawoływanie do kalifatu

Wewnętrzny dokument partyjny zawiera także postulat wprowadzenia w Niemczech kar za publiczne nawoływanie do ustanowienia państwa islamistycznego lub kalifatu. Pod koniec grudnia po raz pierwszy od wybuchu wojny domowej w Syrii w 2011 roku z Niemiec deportowany został do tego kraju obywatel syryjski skazany za przestępstwa.

Kwestia deportacji do Syrii została uzgodniona w umowie koalicyjnej między blokiem partii chadeckich CDU/CSU a socjaldemokratyczną SPD. W ostatnich miesiącach niemieckie MSW prowadziło rozmowy z nowym rządem w Syrii oraz rządzącymi w Afganistanie od 2021 roku talibami.

Krytyka słów kanclerza Merza o Syrii

Pod koniec listopada kanclerz Friedrich Merz powiedział, że "wojna domowa w Syrii się zakończyła" i że "obecnie nie ma żadnych powodów, by Syryjczycy otrzymywali azyl w Niemczech", można więc rozpocząć ich powroty. Ponieważ jednak sytuacja humanitarna w wielu regionach Syrii pozostaje krytyczna, komentarz ten spotkał się z szeroką krytyką, w tym ze strony organizacji broniących praw człowieka.