Poważna awaria wodociągowa sparaliżowała część centrum Warszawy. Bez wody pozostają mieszkańcy okolic placu Bankowego i ulicy Elektoralnej. W związku z problemami zamknięto wiele restauracji i punktów usługowych. Podobne awarie wystąpiły także na Targówku i Mokotowie.

/ Shutterstock

W piątek 2 stycznia w centrum Warszawy doszło do poważnej awarii wodociągowej. Mieszkańcy okolic placu Bankowego oraz ulicy Elektoralnej muszą radzić sobie bez dostępu do bieżącej wody. W wyniku awarii zamknięto wiele restauracji i punktów usługowych, co utrudnia codzienne funkcjonowanie zarówno mieszkańcom, jak i przedsiębiorcom.

Przyczyna: pęknięta rura

Jak ustalił na miejscu reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, przyczyną problemów jest pęknięta rura wodociągowa. Służby pracują nad usunięciem awarii, jednak według wstępnych szacunków naprawa może potrwać nawet do godziny 23:00. Do tego czasu mieszkańcy muszą liczyć się z brakiem dostępu do wody.

Problemy także na Targówku i Mokotowie

To nie jedyna awaria wodociągowa, jaka dotknęła dziś Warszawę. Po południu podobne problemy pojawiły się również w dzielnicach Targówek i Mokotów. Tam również służby pracują nad usunięciem usterek, a przywrócenie dostaw wody przewidywane jest na wieczór.