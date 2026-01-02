W sylwestrową noc w szwajcarskim kurorcie narciarskim Crans-Montana doszło do tragicznego pożaru. Zginęło 40 osób, a ponad 100 zostało rannych. Wśród poszkodowanych jest obywatel Polski - powiedział na konferencji prasowej szef policji kantonu Valais, Frédéric Gisler.

/ MAXIME SCHMID/AFP / East News

W sylwestrową noc w jednym z najbardziej znanych szwajcarskich kurortów narciarskich, Crans-Montana, wybuchł pożar, który doprowadził do śmierci 40 osób. Ponad 100 osób zostało rannych, z czego wiele jest w stanie ciężkim. To jedna z największych tragedii, jaka wydarzyła się w tym regionie w ostatnich latach.

Wśród rannych obywatel Polski

Jak poinformowała lokalna policja, wśród osób poszkodowanych znajduje się obywatel Polski. Informację tę przekazał komendant policji kantonu Valais, Frédéric Gisler, podczas konferencji prasowej. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło, że weryfikuje te doniesienia i pozostaje w kontakcie ze służbami szwajcarskimi.

Międzynarodowa lista ofiar

Policja kantonu Valais zidentyfikowała już 113 ze 119 rannych. Wśród nich najwięcej jest Szwajcarów (71 osób), ale są także obywatele Francji, Włoch, Serbii, Bośni, Belgii, Luksemburga, Polski i Portugalii. Narodowość 14 osób nadal pozostaje nieustalona.

Służby prowadzą intensywne działania mające na celu wyjaśnienie przyczyn pożaru oraz ustalenie pełnej listy ofiar i poszkodowanych. Komendant Gisler zapewnił, że policja dokłada wszelkich starań, by jak najszybciej wyjaśnić okoliczności tragedii.