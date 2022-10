Przypominamy ludzi polityki, kultury, nauki w Polsce i na świecie zmarłych w ciągu minionego roku. Odeszli m.in. królowa Elżbieta II, aktorzy Barbara Krafftówna, Janina Traczykówna, Jerzy Trela i Franciszek Pieczka, dziennikarze Przemysław Marzec oraz Witold Odrobina, wokalista Witold Paszt, polityk Ludwik Dorn, a także Madeleine Albright - pierwsza kobieta na stanowisku sekretarza stanu USA. Poniżej przedstawiamy sylwetki tych osób w kolejności, w jakiej ich żegnaliśmy.

Steve Parsons / PAP/PA, Łukasz Gągulski / PAP, Rafał Guz / PAP, Jakub Kamiński / PAP, Krzysztof Świderski / PAP, Tobias Hase / PAP/DPA /

Kamil Durczok - dziennikarz

16 listopada 2021 r. zmarł w szpitalu w Katowicach Kamil Durczok. Dziennikarz miał 53 lata.

Kamil Durczok pracował w wielu redakcjach. Po studiach rozpoczął karierę radiową. W wieku 24 lat został dyrektorem rozgłośni TOP FM. Durczok w latach 1993-2006 był dziennikarzem Telewizji Polskiej, potem przez 9 lat pracował w TVN jako prowadzący Faktów. W latach 2005-2007 prowadził Kontrwywiad RMF FM.

Między 2016 a 2019 rokiem Kamil Durczok był wydawcą i redaktorem naczelnym portalu Silesion.pl. W latach 2016-2017 był gospodarzem programu Brutalna prawda. Durczok ujawnia (później pod nazwą Durczokracja) w Polsat News.





Andrzej Urny - gitarzysta

18 listopada 2021 r. odszedł Andrzej Urny. Gitarzysta, kompozytor i producent muzyczny, znany m.in. z zespołów Dżem i Perfect miał 63 lata. Współpracował z wieloma znakomitymi twórcami m.in. Martyną Jakubowicz. Jak poinformowano na profilu zespołu Perfect na Facebooku, gitarzysta zmarł po ciężkiej chorobie.





Witold Odrobina - dziennikarz

23 listopada 2021 r. zmarł nasz serdeczny kolega, dla wielu przyjaciel - Vito. Witold Odrobina przez lata zarażał śmiechem zarówno nas w redakcji, jak i słuchaczy RMF FM. Zmarł w wieku 50 lat.





Wiesław Hartman - jeździec sportowy, medalista olimpijski

24 listopada 2021 r. odszedł Wiesław Hartman. Był srebrnym medalistą w jeździeckim konkursie drużynowym igrzysk olimpijskich w Moskwie w skokach przez przeszkody. Miał 71 lat.





Janos Kobor - wokalista zespołu Omega

6 grudnia 2021 r. zmarł Janos Kobor. Wokalista i założyciel słynnego węgierskiego zespołu rockowego Omega miał 78 lat.





Sylwester Chęciński - reżyser

8 grudnia 2021 r. odszedł reżyser filmowy Sylwester Chęciński. Miał 91 lat.

Sylwester Chęciński najbardziej znany jest z filmowej trylogii, opowieści o rodzinach Kargulów i Pawlaków: "Sami swoi", "Nie ma mocnych" oraz "Kochaj albo rzuć". Grali w nich tak popularni aktorzy, jak m.in. Wacław Kowalski, Władysław Hańcza, Anna Dymna, Jerzy Turek czy Edward Kłosiński.

Dwa inne jego filmy, które miały milionową widownię kinową, to: "Wielki Szu" z Janem Nowickim w roli głównej oraz opowiadająca o stanie wojennym komedia "Rozmowy kontrolowane" w doborowej obsadzie aktorskiej ze Stanisławem Tymem w roli głównej, Ireną Kwiatkowską, Aliną Janowską oraz Jerzym Turkiem, Marianem Opanią, Ryszardem Kotysem i Krzysztofem Kowalewskim.





Tadeusz Ross - aktor, scenarzysta, satyryk, polityk

14 grudnia 2021 r. zmarł Tadeusz Ross - aktor, scenarzysta, satyryk, były poseł i europoseł Platformy Obywatelskiej, a następnie radny Koalicji Obywatelskiej w Radzie Warszawy. Miał 83 lata.

Tadeusz Ross znany był przede wszystkim jako twórca programów satyrycznych, m.in. "Zulu-Gula" oraz "Rossmówki", które współtworzył wraz z Piotrem Fronczewskim.

Był ponadto autorem scenariuszy kilku odcinków serialu "Miodowe lata".





Żora Korolyov - tancerz

21 grudnia 2021 r. zmarł Żora Korolyov - tancerz znany z programu "Taniec z gwiazdami". Miał 34 lata.





Ryszard Nowicki - legendarny kierowca rajdowy

23 grudnia 2021 r. odszedł Ryszard Nowicki, nestor polskiego sportu samochodowego, uczestnik Powstania Warszawskiego. Był wielokrotnym mistrzem kraju, czterokrotnie startował w słynnym Rajdzie Monte Carlo. Miał 94 lata.





Abp Desmond Tutu - laureat Pokojowej Nagrody Nobla

26 grudnia 2021 r. zmarł abp Desmond Tutu, w latach 1986-1996 zwierzchnik Kościoła Anglikańskiego Południowej Afryki i laureat Pokojowej Nagrody Nobla przyznanej mu w 1984 r. w uznaniu za walkę z apartheidem i wysiłki na rzecz pojednania narodowego w RPA. Miał 90 lat.

Urodzony w 1931 roku Desmond Mpilo Tutu był pierwszym czarnoskórym arcybiskupem południowoafrykańskiego Kościoła anglikańskiego. Ceniony jest jego dorobek teologiczny, ale również zaangażowanie w walkę z wszelkimi formami dyskryminacji. Z jego inicjatywy do Konstytucji RPA wprowadzono jej zakaz.





Jan Mayzel - aktor

30 grudnia 2021 r. odszedł Jan Mayzel - aktor znany m.in. z filmów "Miś" i "Kingsajz", a także takich seriali jak "Alternatywy 4" i "Klan". Prywatnie był mężem Zofii Merle. Miał 91 lat.





Andrzej Nowak - legendarny gitarzysta TSA

4 stycznia 2022 r. zmarł Andrzej Nowak, legendarny rockowy gitarzysta zespołu TSA. Miał 62 lata.

Andrzej Nowak urodził się 9 kwietnia 1959 r. w Opolu. W 1979 r. założył, wspólnie z basistą Tomaszem Zatwarnickim, heavy-metalowy zespół TSA - był to skrót nazwy "Tajne Stowarzyszenie Abstynentów" (która jednak "przetrwała" praktycznie tylko w "Leksykonie Polskiej Muzyki Rozrywkowej" Ryszarda Wolańskiego). Do najbardziej znanych utworów formacji należą "Trzy Zapałki", "Chodzą Ludzie", "51", "Heavy Metal Świat".



Później Nowak grał wspólnie z Tadeuszem Nalepą oraz Martyną Jakubowicz. W 1999 r. założył rockowy zespół "Złe Psy". Brał także udział w przedsięwzięciach muzycznych innych artystów m.in. Krzesimira Dębskiego.





Bob Saget - aktor i komik

9 stycznia 2022 r. zmarł Bob Saget. Amerykański aktor i komik, znany głównie z serialu "Pełna chata", został znaleziony martwy w jednym z hoteli na Florydzie. Miał 65 lat.

"Bob Saget był komikiem, którego kochaliśmy i który przekraczał granice. Będzie nam go brakować" - podkreślił kanał telewizyjny Comedy Central na swoim koncie na Twitterze.





David Sassoli - przewodniczący Parlamentu Europejskiego

11 stycznia 2022 r. odszedł przewodniczący Parlamentu Europejskiego, włoski socjaldemokrata David Sassoli. Miał 65 lat.

David Sassoli przewodniczącym Parlamentu Europejskiego został w lipcu 2019 roku.





Andrzej Kozioł - były członek zespołu VOX

13 stycznia 2022 r. po długiej walce z chorobą zmarł Andrzej Kozioł, były członek zespołu VOX.





Lusia Harris - koszykarka

18 stycznia 2022 r., w wieku 66 lat, odeszła Lusia Harris - oficjalnie pierwsza kobieta w zawodowej lidze koszykarskiej NBA. Choć nigdy nie wybiegła na parkiet najlepszej ligi świata, do teraz mówi się o niej jak o królowej tego sportu.

W 1977 roku Lusia Harris przystąpiła do Draftu NBA, ceremonii wprowadzenia młodych graczy do ligi. Nie nastawiała się na to, że ktokolwiek ją wybierze, ale przeżyła niemałe zaskoczenie. W ostatniej rundzie draftu została wybrana przez New Orleans Jazz. Pomimo tego że była to końcówka draftu, to i tak pokazuje jak dobrą była koszykarką - mówi dziennikarzowi RMF FM Beniaminowi Piłatowi ekspert portalu MVP Magazyn, Piotr Jankowski. W końcu została wybrana przed 33 innymi koszykarzami.

Lusia Harris nie zagrała w NBA. Nie stawiła się na obozie przygotowawczym przed sezonem 1977/1778. Była w ciąży i postanowiła poświęcić wówczas energię rodzinie. Jednak walczyła i działała o powołanie prawdziwej, profesjonalnej ligi koszykarskiej dla kobiet. Cel ten udało się osiągnąć prawie 20 lat po wybraniu jej w drafcie do męskiej NBA.





Antonina Girycz-Dzienisiewicz - aktorka

19 stycznia 2022 r. zmarła aktorka Antonina Girycz-Dzienisiewicz - aktorka teatralna, filmowa, radiowa i dubbingowa. Miała 82 lata.

Artystka urodziła się 20 lutego 1939 r. w Berdyczowie (dzisiejsza Ukraina). W 1959 r. ukończyła we Wrocławiu studia dramatyczne i zadebiutowała rolą Ady w "Lekkomyślnej siostrze" Włodzimierza Perzyńskiego w reż. Igora Przegrodzkiego we wrocławskim Teatrze Dramatycznym.



Aktorka, w swoim dorobku, ma też wiele ról filmowych i serialowych, m.in. w "Polowaniu na Muchy" A. Wajdy, "Bilansie Kwartalnym" K. Zanussiego i "Czterdziestolatku" J. Gruzy.





Meat Loaf - piosenkarz i aktor

20 stycznia 2022 r. odszedł Michael Lee Aday - bardziej znany jako Meat Loaf. Miał 74 lata.

Amerykański piosenkarz i aktor był znany szerokiej publiczności dzięki takim przebojom jak I’d Do Anything For Love (But I Won’t Do That) czy Bat Out of Hell.

"Jego niesamowita kariera trwała przez sześć dekad. W tym czasie sprzedał ponad 100 milionów albumów na całym świecie i zagrał w ponad 60 filmach wliczając: ‘Podziemny krąg’, ‘Focus’, ‘Rocky Horror Picture Show’, czy ‘Świat Wayna’ (...) ‘Bat Out of Hell’ (najbardziej znany album piosenkarza - przyp. RMF FM) pozostaje w dziesiątce najlepiej sprzedających się płyt wszech czasów" - przekazała rodzina w oświadczeniu.





Janina Traczykówna - aktorka

22 stycznia 2022 r. odeszła Janina Traczykówna. Aktorka była znana publiczności przede wszystkim z ról reporterki Barbary Raczyk z pierwszego polskiego serialu "Barbara i Jan", Michasi Ostrzeńskiej z kultowych "Nocy i dni", a także z filmów Marka Koterskiego. Miała 91 lat.

Obdarzona charakterystycznym głosem i charyzmą Janina Traczykówna przez lata była związana z Teatrem Dramatycznym. Zagrała w wielu spektaklach Teatru Telewizji.

Występowała też na srebrnym ekranie. Stworzyła niezapomnianą rolę Michasi w filmie "Noce i dnie" w reż. Jerzego Antczaka. Doskonale sprawdzała się w rolach komediowych - m.in. u mistrza gatunku Stanisława Barei. Widzowie pamiętają ją m.in. ze słynnego epizodu w filmie "Miś". Grała też w takich filmach jak: "Ludzie z pociągu", "Walet pikowy" czy w pierwszym serialu polskiej telewizji "Barbara i Jan" z 1965 wspólnie z Janem Kobuszewskim.





Barbara Krafftówna - aktorka

23 stycznia 2022 r. zmarła Barbara Krafftówna - gwiazda Kabaretu Starszych Panów, Felicja w "Jak być kochaną" Wojciecha Hasa, Honorata z "Czterech pancernych..." i Leokadia z "Banku nie z tej ziemi". Miała 93 lata.

Krytycy filmowi uważają, że najlepsze swoje role zagrała u Wojciecha Jerzego Hasa - m.in. pełną liryzmu barmankę Zosię w "Złocie" (1961), wyniosłą i władczą postać pięknej Camilli de Tormez, macochy Paszeki w "Rękopisie znalezionym w Saragossie" (1964) oraz skromną postać Jadwigi w "Szyfrach" (1966). Za najwybitniejszą kreację Krafftówny uważa się postać aktorki Felicji, którą stworzyła w filmie "Jak być kochaną" (1962). Ten ostatni film przyniósł jej w 1963 r. nagrodę za wybitną kreację aktorską na festiwalu w San Francisco.



Aktorka wystąpiła też w kilku serialach telewizyjnych.

Poza filmem i teatrem Barbara Krafftówna miała jeszcze jedną pasję - kabaret. Z powodzeniem występowała u Jana Pietrzaka w kabarecie "Pod Egidą" oraz w "Kabarecie Starszych Panów". Charakterystyczny głos pozwalał jej na różnorodną interpretację materiału muzycznego: od żartobliwego songu "W czasie deszczu dzieci się nudzą" przez liryczne "Zakochałam się w czwartek przypadkiem" po operetkowe "Przeklnę cię".







Jarosław Marek Rymkiewicz - poeta

3 lutego 2022 r. odszedł poeta i dramaturg Jarosław Marek Rymkiewicz. Miał 86 lat.





Jerzy Osiatyński - były minister finansów

4 lutego 2022 r. zmarł ekonomista, były minister finansów i doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego prof. Jerzy Osiatyński. Miał 81 lat.





Zbigniew Namysłowski - muzyk jazzowy

7 lutego 2022 r. zmarł Zbigniew Namysłowski, jeden z najbardziej znanych polskich muzyków jazzowych, wybitny saksofonista, kompozytor i lider zespołów. Jego biografia artystyczna to ważny fragment historii polskiego jazzu. Miał 83 lata.

Zbigniew Namysłowski był jednym z najbardziej znanych polskich muzyków jazzowych, wybitnym saksofonistą, kompozytorem i liderem zespołów. Współpracował między innymi z Krzysztofem Komedą, Czesławem Niemenem, Michałem Urbaniakiem, Krzysztofem Herdzinem i Leszkiem Możdżerem.

Nagrał ponad 30 autorskich płyt.





Prof. Jerzy Bartmiński - językoznawca

Również 7 lutego 2022 r. odszedł prof. Jerzy Bartmiński, wybitny językoznawca, etnolingwista, folklorysta, slawista. Naukowiec miał 82 lata.

Prof. Jerzy Bartmiński był emerytowanym wykładowcą UMCS oraz Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, twórcą Lubelskiej Szkoły Etnolingwistycznej, autorem blisko 700 publikacji dotyczących problemów tekstologii, odmian i stylów języka, semantyki, słownictwa aksjologicznego, gatunków polskiego folkloru, składni, kategorii językowych, językowego obrazu świata, stereotypów językowych i wielu innych zagadnień mieszczących się na styku języka i kultury, w tym tak ważnych dla etnolingwistyki pozycji jak "Językowe podstawy obrazu świata" czy seria "Słownik stereotypów i symboli ludowych".





Jan Magiera - kolarz

9 lutego 2022 r. zginął Jan Magiera, były zawodnik Cracovii, mistrz Polski w kolarstwie szosowym i torowym. Miał 83 lata.

Były zawodnik stracił życie w nieszczęśliwym wypadku, kiedy palił gałęzie, porządkując ogród przy swoim domu w miejscowości Mostki w okolicy Nowego Sącza.

Jan Magiera był wielokrotnym mistrzem i wicemistrzem Polskim. Pięć razy ścigał się w Wyścigu Pokoju. W imprezie uznawanej wtedy za jedną z najbardziej prestiżowych w świecie, odnosił liczące się sukcesy. Kiedy przestał się ścigać został szkoleniowcem.

Jan Magiera w drużynie kolarskiej reprezentował Polskę na olimpiadach w Tokio (rok 1964) oraz w Meksyku (rok 1968).

Był asystentem głównego trenera kadry narodowej podczas mistrzostw świata w Barcelonie (1973 r.), podczas których najwyższą klasę kolarską pokazali Szurkowski i Szozda.





Roman Kostrzewski - wokalista

10 lutego 2022 r. Roman Kostrzewski. Wieloletni wokalista zespołu Kat zmarł 5 dni przed swoimi 62. urodzinami. Chorował na nowotwór.

Kat to jeden z najważniejszych polskich zespołów trash metalowych. Grupa zadebiutowała w 1980 roku. Rok później dołączył do niej Roman Kostrzewski. Grupa szybko zyskała uznanie fanów trash metalu.

Jak czytamy na stronie zespołu "na wyjątkową pozycję zespołu poza warstwą muzyczną miały wpływ także teksty wokalisty Romana Kostrzewskiego oraz bardzo widowiskowe i nowatorskie wówczas, mroczne koncerty z udziałem "baletu wielu rekwizytów"".





Daniel Passent - dziennikarz

14 lutego 2022 r. odszedł publicysta Daniel Passent. Miał 83 lata.

Miał wpływ na wiele pokoleń dziennikarzy i publicystów. "Jestem typem człowieka pełnego rozterek, który nie potrafi być wyłącznie dumny ze swojej przeszłości; mam skłonność do grzebania się w swoich błędach" - wyznawał Daniel Passent w rozmowie z portalem wp.pl w 2006 r.





Witold Paszt - twórca grupy VOX

18 lutego 2022 r. zmarł Witold Paszt - twórca i wokalista grupy VOX. "Jesteśmy zrozpaczeni. Nasze serca są złamane" - napisały w oświadczeniu córki artysty, Natalia i Aleksandra. Miał 68 lat.

Historia grupy zaczęła się w 1978, kiedy to Witold Paszt założył męski kwartet wokalny Vox w składzie: Andrzej Kozioł, Ryszard Rynkowski oraz kuzyni Witold Paszt i Jerzy Słota.

Wizytówką zespołu stał się "Bananowy song".





Jan Hryniak - reżyser

19 lutego 2022 r. odszedł reżyser Jan Hryniak. Był twórcą takich filmów jak "Przystań", "Trzeci", czy "Zenek". Miał 52 lata.

Jan Hryniak urodził się w 1969 roku w Warszawie. W 1996 roku ukończył reżyserię w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Był reżyserem filmowym, a także scenarzystą.

Był twórcą takich filmów jak "Przystań", "Trzeci", "Trick", a także wyprodukowanego w 2020 roku filmu "Zenek", opartego na biografii Zenka Martyniuka, gwiazdy disco polo. Reżyserował również serial "Czas honoru. Powstanie" oraz niektóre odcinki serialu "Sama słodycz".

Na krajowych festiwalach filmowych doceniona została przede wszystkim debiutancka "Przystań" reżysera, a także film "Trzeci".





Jan Pieńkowski - ilustrator książek dla dzieci

19 lutego 2022 r. zmarł w Londynie Jan Pieńkowski - urodzony w Polsce, bardzo ceniony i nagradzany w Wielkiej Brytanii ilustrator książek dla dzieci. Był szczególnie znany jako twórca książek-rozkładanek (pop-up book). Miał 85 lat.





Krystyna Meissner - reżyserka teatralna

20 lutego 2022 r. odeszła Krystyna Meissner, reżyserka teatralna, wieloletnia dyrektorka naczelna i artystyczna Teatru im. Wilama Horzycy, pomysłodawczyni Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Kontakt". Miała 89 lat.

Debiutowała w 1954 roku jako asystentka reżysera przy sztukach "Matka" Karola Čapka. W latach 70. była związana z Teatrem Telewizji oraz Teatrem Polskim w Warszawie, gdzie zrealizowała m.in. "Moralność Pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej z Niną Andrycz.

Była pomysłodawczynią Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Kontakt", którym kierowała w latach 1991-1996 roku. Za jego prowadzenie otrzymała nagrodę prezydenta Torunia, w 1994 zaś wyróżniono ją Paszportem "Polityki".





Marian Zembala - były minister zdrowia

19 marca 2022 r. zmarł wybitny kardiochirurg profesor Marian Zembala. Miał 72 lata.

Prof. Marian Zembala był wybitnym kardiochirurgiem. W 1993 roku objął funkcję dyrektora Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

W 2001 jako pierwszy w Polsce przeszczepił choremu płuco-serce, dokonał także zabiegu wszczepienia by-passów 103-letniej pacjentce.

Cztery lata temu przeszedł udar.

Profesor wielokrotnie był gościem rozmów w RMF FM. Mówię swoim studentom medycyny, że jeżeli nie masz w sobie empatii, to broń Boże nie wybieraj zawodu lekarza czy pielęgniarki. To jest podstawowy atrybut tego zawodu. Empatia do drugiego człowieka - mówił w jednej z rozmów z RMF FM prof. Zembala.





Madeleine Albright - pierwsza kobieta na stanowisku sekretarza stanu USA

23 marca 2022 r. zmarła była szefowa dyplomacji USA Madeleine Albright. Miała 84 lata. Zmarła z powodu choroby nowotworowej. Albright była pierwszą w historii kobietą na stanowisku sekretarza stanu USA.





Taylor Hawkins - perkusista Foo Fighters

25 marca 2022 r. odszedł Taylor Hawkins - amerykański muzyk, perkusista zespołu Foo Fighters. Jego ciało znaleziono w pokoju hotelowym przy Casa Medina w Bogocie w Kolumbii.

Taylor Hawkins / PAP/Photoshot





Egon Franke - polski mistrz olimpijski

30 marca 2022 r. zmarł we Włoszech Egon Franke, jeden z najlepszych polskich szermierzy, trzykrotny medalista olimpijski, w tym złoty indywidualnie we florecie z Tokio z 1964 roku. Miał 86 lat.

Największy sukces odniósł w 1964 roku w Tokio, gdzie został pierwszym polskim mistrzem olimpijskim w szermierce, pokonując w finale wybitnego francuskiego florecistę Jeana-Claude'a Magnana. Dołożył do tego srebro w drużynie, a cztery lata później w Meksyku wraz z kolegami zdobył brąz.

Był ośmiokrotnym medalistą mistrzostw świata, a jeden z krążków wywalczył w... szabli.

W 1962 roku został mistrzem Polski we florecie, trzykrotnie był mistrzem kraju w drużynie.





Jolanta Lothe - aktorka

1 kwietnia 2022 r. odeszła wybitna aktorka filmowa i teatralna Jolanta Lothe. Grała m.in. w filmach Andrzeja Wajdy, Stanisława Barei, Sylwestra Chęcińskiego, Andrzeja Kondratiuka, Jerzego Hoffmana. Miała 79 lat.





Ludwik Dorn - polityk

7 kwietnia 2022 r. zmarł Ludwik Dorn - były wicepremier i marszałek Sejmu - potwierdziły RMF FM źródła rządowe. Polityk miał 67 lat. Chorował na raka.





Jacek „Budyń” Szymkiewicz - muzyk

12 kwietnia odszedł Jacek "Budyń" Szymkiewicz założyciel i lider zespołu "Pogodno". Miał 47 lat.

Wokalista, multiinstrumentalista i autor tekstów urodził się 17 sierpnia 1974 r. w Trzebiatowie. Od 1996 r. był związany ze szczecińską grupą Pogodno, z którą nagrał dziesięć płyt m.in. "Pogodno", "Pielgrzymka psów", "Opherafolia" i ostatnią, w 2017 r., "Sokiści chcą miłości".

Współtworzył, wraz z Piotrem "Bajzlem" Piaseckim, duet Babu Król, który zadebiutował albumem "Sted" z aranżacjami utworów Edwarda Stachury. Solowo wydał m.in. album "Kilof" i "Baset/Dublin One Way" (połączony ze słuchowiskiem Krzysztofa Czeczota). Z zespołem Chango pod koniec ubiegłego roku wydał album "Ukryte do wiadomości". Był także twórcą muzyki do spektakli teatralnych.

Jako wokalista i autor tekstów współpracował m.in. z Katarzyną Nosowską, Lechem Janerką i Moniką Brodką.





Andrzej Korzyński - kompozytor

18 kwietnia 2022 r. zmarł Andrzej Korzyński, kompozytor, pianista, aranżer, autor muzyki filmowej. Artysta był twórcą m.in. takich przebojów jak "Żółte kalendarze", czy "Do łezki łezka" oraz kompozytorem muzyki do takich filmów jak m.in. "Na srebrnym globie", "Człowiek z marmuru" czy "Akademia pana Kleksa". Miał 82 lata.





Erwina Ryś-Ferens - łyżwiarka szybka

20 kwietnia 2022 r. po długiej chorobie zmarła Erwina Ryś-Ferens. Wybitna łyżwiarka szybka miała 67 lat. "To niepowetowana strata dla naszej dyscypliny" - stwierdził prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Rafał Tataruch.

W czasie kariery sportowej Erwina Ryś-Ferens reprezentowała barwy Olimpii Elbląg i Marymontu Warszawa. W swoim dorobku miała aż 83 tytuły mistrzyni Polski, a także ustanowiła 50 rekordów kraju.

Czterokrotnie reprezentowała Polskę w igrzyskach olimpijskich, startując na olimpijskich arenach w 1976 roku w Innsbrucku, w 1980 w Lake Placid, w 1984 w Sarajewie i w 1988 w Calgary.

W swoim dorobku miała również trzy brązowe medale mistrzostw świata - w 1978 roku w Lake Placid i w 1985 roku w Heerenveen w wieloboju sprinterskim oraz w 1988 roku w Skien w wieloboju.





Mino Raiola - agent piłkarski

30 kwietnia 2022 r. zmarł Mino Raiola. Słynny agent piłkarski miał 54 lata. Zmagał się z chorobą płuc.

Włoch to jeden z najbardziej znanych agentów piłkarskich. Pracował przy wielu najdroższych transferach, m.in. Paula Pogby z Juventusu Turyn do Manchesteru United za 105 milionów euro. Sam z tej transakcji zainkasował 25 milionów.

Raiola reprezentował najbardziej znanych piłkarzy na świecie. Był przedstawicielem m.in. Zlatana Ibrahimovicia, Erlinga Haalanda czy Gianluigiego Donnarummy.





Marek Goliszewski - prezes Business Centre Club

Również 30 kwietnia 2022 r. zmarł Marek Goliszewski, założyciel i prezes Business Centre Club. Miał 69 lat.





Stanisław Szuszkiewicz - pierwszy przywódca niepodległej Białorusi

3 maja 2022 r. odszedł Stanisław Szuszkiewicz - pierwszy przywódca niepodległej Białorusi. Należał do opozycji antyłukaszenkowskiej, był przyjacielem Polski. Miał 87 lat.





Józef Leśniak - wicewojewoda małopolski

4 maja 2022 r., w wieku 54 lat, zmarł pierwszy wicewojewoda małopolski Józef Leśniak.

Swoją ścieżkę zawodową rozpoczął od pracy w Wydziale ds. Edukacji, Młodzieży i Sportu merostwa Villers-les-Nancy. Był też tłumaczem języka polskiego m.in. w Radzie Departamentalnej regionu Meurthe-et-Moselle. Był również stażystą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz pracował w Agencji Rynku Rolnego. W latach 1998-2015 związany był z firmami międzynarodowymi, w których pełnił m.in. funkcje dyrektora ds. kontroli i zarządzania nieruchomościami i dyrektora ds. rozwoju i strategii.

W latach 2010-2015 był radnym powiatu nowosądeckiego, a od 2015 do 2019 posłem. Był członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Reprezentował Polskę w Komisji ds. Politycznych i Demokracji.

5 grudnia 2019 roku objął stanowisko wicewojewody małopolskiego.





Waldemar Paruch - były szef rządowego Centrum Analiz Strategicznych

8 maja 2022 r. zmarł Waldemar Paruch, naukowiec, działacz społeczny, były szef rządowego Centrum Analiz Strategicznych. Miał 57 lat.

W 2015 r. z rąk prezydenta Andrzeja Dudy prof. Waldemar Paruch otrzymał tytuł profesora nauk społecznych, a ostatnio, 7 kwietnia 2022 roku, decyzją prezydenta Andrzeja Dudy otrzymał z rąk premiera Mateusza Morawieckiego Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. Paruch był członkiem komitetu naukowego II i III Konferencji Smoleńskiej z lat 2013-2014 poświęconej katastrofie samolotu Tu-154 w Smoleńsku z 10 kwietnia 2010. W 2018 r. został pełnomocnikiem prezesa Rady Ministrów ds. utworzenia i funkcjonowania Centrum Analiz Strategicznych, a następnie szefem CAS, którym kierował do 2019 r.

Prof. Paruch był też przewodniczącym zespołu doradczego ds. rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz członkiem gabinetu politycznego ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.





Leonid Krawczuk - pierwszy prezydent niepodległej Ukrainy

10 maja 2022 r. odszedł po długiej chorobie Leonid Krawczuk, pierwszy prezydent niepodległej Ukrainy. Miał 88 lat.





Maryna Miklaszewska - pisarka, działaczka opozycji niepodległościowej

11 maja 2022 r. zmarła dziennikarka, pisarka, działaczka opozycji niepodległościowej Maryna Miklaszewska. Miała 75 lat.





Jerzy Trela - aktor

15 maja 2022 r. zmarł Jerzy Trela - wybitny aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, profesor PWST w Krakowie. Współtworzył krakowski Teatr Stu. Miał 80 lat.

Zadebiutował aktorsko jeszcze w czasie studiów w telewizyjnym serialu "Stawka większa niż życie". Na scenie teatralnej po raz pierwszy wystąpił w 1969 roku - zagrał główną rolę w "Nosie" Gogola w krakowskim Teatrze Rozmaitości.

Wcielił się także w postać m.in. Gustawa i Konrada w "Dziadach" Mickiewicza (reż. Konrad Swinarski, 1973), Jaszy w "Wiśniowym sadzie" Czechowa (Jerzy Jarocki, 1975), Raskolnikowa w "Zbrodni i karze" Dostojewskiego (reż. Maciej Prus, 1977) czy Klaudiusza w "Hamlecie" Szekspira wg. Andrzeja Wajdy (1981).

Do jego najbardziej znanych ról filmowych zaliczają się występy m.in. w "Kolumbach" (reż. Janusz Morgenstern, 1970), "Kobiecie samotnej" (Agnieszka Holland, 1981), "Matce Królów" (Janusz Zaorski, 1982), "Trzech kolorach. Białym" (Krzysztof Kieślowski, 1993), "Panu Tadeuszu" (Andrzej Wajda, 1999).





Ignacy Gogolewski - aktor

Również 15 maja 2022 r. odszedł Ignacy Gogolewski - aktor teatralny i filmowy, reżyser i scenarzysta. Artysta miał 90 lat. Widzowie mogą go pamiętać m.in. z roli Antka Boryny z "Chłopów" Jana Rybkowskiego.

Ignacy Gogolewski występował na deskach stołecznego Teatru Polskiego, Dramatycznego, Współczesnego i Narodowego. Kierował Teatrem Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, Teatrem im. Juliusza Osterwy w Lublinie oraz Teatrem Rozmaitości w Warszawie.

Po raz pierwszy Gogolewski zwrócił na siebie uwagę rolą Gustawa-Konrada w pierwszych po wojnie "Dziadach", zrealizowanych przez Aleksandra Bardiniego. Młodego aktora uznano za kontynuatora tradycji teatru romantycznego i za takiego uchodził przez długie lata. Miał na swym koncie m.in. role Konrada, Kordiana, Fantazego.



Gogolewski dużo grywał w dramatach szekspirowskich, m.in. "Śnie nocy letniej", "Makbecie", "Królu Ryszardzie II", "Juliuszu Cezarze", "Otellu", "Antoniuszu i Kleopatrze". Na deskach Teatru Narodowego występował m.in. w repertuarze współczesnym - "Operetce" w reżyserii Jerzego Grzegorzewskiego, "Ostatnim" Tadeusza Bradeckiego czy "Na czworakach" w inscenizacji Kazimierza Kutza.

Osobny rozdział pracy zawodowej Gogolewskiego stanowią jego role filmowe.





Josef Abrham - czeski aktor

16 maja 2022 r. zmarł popularny czeski aktor filmowy i teatralny Josef Abrham. Polska publiczność pamięta go z roli doktora Blażeja w serialu "Szpital na peryferiach" czy sympatycznego oszusta Vrany z filmu "Kelner, płacić!". Miał 82 lata.





Vangelis - twórca muzyki elektronicznej i muzyki filmowej

17 maja 2022 r. odszedł grecki twórca muzyki elektronicznej i muzyki filmowej - Vangelis. 79-letni artysta zmarł w szpitalu we Francji, gdzie był leczony na Covid-19.

Stworzył muzykę do "Rydwanów ognia" - filmu opowiadającego historię brytyjskich biegaczy na igrzyskach olimpijskich w 1924 roku. Za ścieżkę dźwiękową do filmu otrzymał Oscara.

W twórczości Vangelisa nie brakuje polskich wątków. W 1983 r. napisał, wraz z Jonem Andersonem, poruszającą kompozycję "Polonaise", która trafiła na album "Private Collection". Została zadedykowana narodowi polskiemu przeżywającemu stan wojenny. W 2008 r. skomponował trzy utwory do polskiego filmu "Świadectwo" opowiadającego o Janie Pawle II.





Maja Lidia Kossakowska - pisarka

23 maja 2022 r. tragicznie zginęła w pożarze Maja Lidia Kossakowska, popularna pisarka powieści fantastycznych. Miała 50 lat.

Maja Lidia Kossakowska debiutowała w 1997 roku. Publikowała powieści oraz opowiadania. Najbardziej znana jest seria "Zastępy Anielskie". Ośmiokrotnie była nominowana do nagrody im. Janusza Zajdla. Otrzymała ją w 2007 roku za opowiadanie "Smok tańczy dla Chung Fonga" oraz w 2012 roku za powieść "Grillbar Galaktyka".

Prywatnie była żoną innego pisarza fantasy, Jarosława Grzędowicza.





Ray Liotta - aktor

26 maja 2022 r. zmarł Ray Liotta - aktor znany m.in. za sprawą roli w filmie Martina Scorsese "Chłopcy z ferajny". Miał 67 lat. Zmarł na Dominikanie, gdzie brał udział w zdjęciach do filmu "Dangerous Waters".





Andy Fletcher - muzyk Depeche Mode

26 maja 2022 r. odszedł również Andy Fletcher - członek Depeche Mode. Grał na instrumentach klawiszowych i gitarze basowej. Miał 61 lat.





Michał Cichy - trener siatkarek ŁKS Commercecon

Kolejną osobą, która odeszła 26 maja 2022 r. był Michał Cichy, trener siatkarek ŁKS Commercecon. Szkoleniowiec zmarł w wieku 45 lat - przeszedł zawał serca. Niespełna trzy tygodnie wcześniej wywalczył z łódzkim zespołem brązowy medal mistrzostw Polski.





Kardynał Angelo Sodano

27 maja 2022 r. zmarł emerytowany watykański sekretarz stanu, 94-letni kardynał Angelo Sodano.

Kardynał Sodano był dziekanem Kolegium Kardynalskiego i byłym wieloletnim współpracownikiem św. Jana Pawła II jako sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. Urząd ten pełnił także przez ponad rok pontyfikatu Benedykta XVI, do września 2006.

W 2019 roku papież Franciszek przyjął jego rezygnację z funkcji dziekana Kolegium Kardynalskiego.





Grażyna Dziedzic - prezydent Rudy Śląskiej

16 czerwca 2022 r. zmarła prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic. Miała 67 lat, była prezydentem Rudy Śląskiej od 2010 r.

Za czasów prezydentury Dziedzic miasto m.in. wyszło ze znacznego zadłużenia. Dziedzic sukcesywnie kontynuowała też zainicjowaną za prezydentury Stani budowę dwujezdniowej trasy N-S, która ma stać się główną arterią miasta w osi północ-południe, łącząc Drogową Trasę Średnicową (DW-902) z autostradą A4, a także wiodąc w przyszłości na północ od DTŚ w kierunku Bytomia.





Tadeusz Gołębiewski - właściciel sieci hoteli

21 czerwca 2022 r. odszedł przedsiębiorca Tadeusz Gołębiewski. Założyciel fabryki cukierniczej i znanej sieci hoteli miał 79 lat.

Tadeusz Gołębiewski był założycielem sieci luksusowych hoteli w Polsce oraz fabryki słodyczy Tago w Radzyminie.

Przedstawiał siebie, jako skromnego człowieka. Mówił, że będąc na budowie hotelu sypiał w hotelu robotniczym i jadł w stołówce z pracownikami. Jak mówił, musi wszystko sam kontrolować.





Peter Brook - brytyjski reżyser

2 lipca 2022 r. odszedł Peter Brook. Słynny brytyjski reżyser teatralny, filmowy i operowy od ponad pół wieku mieszkał w Paryżu i tam zmarł w wieku 97 lat.

Brook był znany przede wszystkim z przełomowych adaptacji dzieł Williama Szekspira dla Royal Shakespeare Company, w tym zwłaszcza "Snu Nocy Letniej" z 1970 r., wykonywanym w białym sześcianie i z użyciem trapezów. Był wielokrotnym laureatem nagród teatralnych i telewizyjnych - Tony Awards, Emmy Awards i Laurence Olivier Award, komandorem Orderu Imperium Brytyjskiego oraz francuskiej Legii Honorowej.





Janusz Kupcewicz - piłkarz

4 lipca 2022 r. zmarł Janusz Kupcewicz, uznawany za jednego z najlepszych rozgrywających w historii reprezentacji Polski. To jego bramka zdobyta 40 lat temu na stadionie w Alicante pozwoliła nam pokonać Francję 3:2 w meczu o brązowy medal mistrzostw świata.





Krystyna Królówna - aktorka

6 lipca 2022 r. odeszła Krystyna Królówna, polska aktorka teatralna, filmowa, telewizyjna i dubbingowa. Szerokiej publiczności znana była z roli Hanki Borynowej, żony Antka, w filmie "Chłopi".

Informację o śmierci cenionej aktorki przekazał m.in. portal RMF.FM.





James Caan - aktor

6 lipca 2022 r. zmarł również amerykański aktor James Caan, znany m.in. z ról w "Ojcu Chrzestnym" Francisa Forda Coppoli i ekranizacji powieści Stephena Kinga "Misery". Miał 82 lata.





Shinzo Abe - były premier Japonii

8 lipca 2022 r. zmarł były premier Japonii Shinzo Abe. Polityk został wcześniej postrzelony podczas wygłaszania przemówienia w mieście Nara na zachodzie kraju. Miał 67 lat.

Shinzo Abe premierem był przez dwie kadencje. Po raz pierwszy urząd objął w 2006 roku, jako najmłodszy premier Japonii od czasów II wojny światowej. Tę funkcję pełnił jednak tylko przez rok.

Drugi raz premierem został w 2012 roku. Zrezygnował w 2020 - jako powód podając problemy zdrowotne.





Monty Norman - kompozytor

11 lipca 2022 r., w wieku 94 lat, zmarł brytyjski kompozytor Monty Norman. To on stworzył muzykę do pierwszego z serii filmów o Bondzie - "Doktor No", w tym kultowy motyw muzyczny, który później powracał w innych obrazach o przygodach agenta 007.





Anna Jakubowska "Paulinka" - sanitariuszka batalionu "Zośka"

13 lipca 2022 r. zmarła Anna Jakubowska "Paulinka", sanitariuszka batalionu "Zośka". Miała 95 lat.





Bill Russell - koszykarz

31 lipca 2022 r. odszedł Bill Russell, legendarny koszykarz. Były sportowiec i trener miał 88 lat.

Bill Russel to najbardziej utytułowany zawodnik w historii ligi NBA. 11-krotnie wygrywał tytuł razem z drużyną Boston Celtics w latach 1957-1969. Dwukrotnie wygrał tytuł jako grający trener. Ponadto zdobył mistrzostwo olimpijskie z reprezentacją USA w 1956 roku.





Przemysław Marzec - dziennikarz

W sierpniu zmarł Przemysław Marzec, nasz redakcyjny kolega, znakomity dziennikarz, który przez 27 lat był związany z RMF FM. Miał 51 lat.





Zofia Posmysz - pisarka i więźniarka niemieckich obozów

8 sierpnia 2022 r., w wieku 98 lat, w oświęcimskim hospicjum zmarła Zofia Posmysz, pisarka i scenarzystka, więźniarka niemieckich obozów Auschwitz, Ravensbrueck i Neustadt-Glewe oraz dama Orderu Orła Białego.





Olivia Newton-John - piosenkarka i aktorka

Również 8 sierpnia 2022 r. zmarła australijsko-brytyjska piosenkarka i aktorka Olivia Newton-John. Artystka miała 72 lata.

Urodziła się w Wielkiej Brytanii, ale wychowała w Australii. Swego pierwszego singla nagrała, mając 18 lat, ale już wcześniej występowała m.in. w australijskich programach telewizyjnych. Z Wielkiej Brytanii przeprowadziła się do USA, gdzie miała własny program telewizyjny w sieci ABC.

Największą popularność Olivia Newton-John zdobyła dzięki głównej roli w musicalu "Grease", gdzie u boku Johna Travolty zaśpiewała hity takie jak "Summer Nights", czy też "You're The One That I Want".

Olivia Newton-John była zaangażowana w walkę o prawa zwierząt, protestowała m.in. w Japonii przeciw zabijaniu delfinów.





Jean-Jacques Sempé - rysownik

11 sierpnia 2022 r., zmarł francuski rysownik Jean-Jacques Sempé, znany przede wszystkim z ilustracji do przygód "Mikołajka" i humorystycznych karykatur prasowych. Miał 89 lat.





Stefan Gierowski - malarz i rysownik

14 sierpnia 2022 r., w wieku 97 lat odszedł prof. Stefan Gierowski. Był uważany za jednego z najważniejszych polskich abstrakcjonistów.





Piotr Szkudelski - perkusista Perfectu

22 sierpnia 2022 r. zmarł Piotr Szkudelski. Miał 66 lat.

Perkusista był członkiem pierwszego składu kultowego Perfectu. W zespole grał przez 40 lat (1980-2020).

Grał też w formacjach Dzikie Dziecko (razem ze Zbigniewem Hołdysem), w grupie Martyny Jakubowicz i w zespołach Jajco i Giganci, Emigranci. Brał też udział w sesji nagraniowej "I Ching" (1982-83) - dwupłytowego albumu zrealizowanego m.in. przez muzyków zespołów Perfect, TSA, Osjan, Porter Band, Krzak, Breakout oraz Maanam.





Tadeusz Ferenc - wieloletni prezydent Rzeszowa

27 sierpnia 2022 r. zmarł Tadeusz Ferenc, który w latach 2002-2021 był prezydentem Rzeszowa. Miał 82 lata.

Miał bogatą przeszłość polityczną, od połowy lat 60. XX wieku był członkiem PZPR. Po jego rozwiązaniu wstąpił do Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej, a następnie do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W 2019 roku zrezygnował z członkostwa w partii.

W latach 1994-2001 sprawował mandat radego Rzeszowa. W 2002 roku został prezydentem stolicy Podkarpacia i od tamtej pory przez 19 lat nieprzerwanie rządził miastem.





Stefan Arczyński - fotograf

28 sierpnia 2022 r. odszedł nestor polskiej fotografii Stefan Arczyński. Miał 106 lat.

Artysta od lat 50. XX w. związany był z Wrocławiem. Dokumentował odbudowę stolicy Dolnego Śląska po wojnie i rodzące się życie kulturalne miasta i regionu.

Był laureatem prestiżowych nagród regionalnych, ogólnopolskich i zagranicznych. Za swoje osiągnięcia otrzymał m.in. w 1977 r. Złoty Krzyż Zasługi, w 1992 r. Nagrodę Kulturalną Śląska Kraju Związkowego Dolnej Saksonii, zaś w 2011 r. Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.





Michaił Gorbaczow - były prezydent ZSRR

30 sierpnia 2022 r. odszedł Michaił Gorbaczow. Były prezydent ZSRR zmarł w wieku 91 lat. W 1990 r. został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. Był ceniony na Zachodzie za wkład w zakończenie zimnej wojny.





Edward Hulewicz - piosenkarz

4 września 2022 r. zmarł Edward Hulewicz - piosenkarz, kompozytor i autor tekstów. Był znany m.in. z takich utworów jak "Za zdrowie pań" i "Bo jedno życie mam". Miał 84 lata.





Kazimierz Mazur - aktor

6 września 2022 r. odszedł aktor Kazimierz Mazur. Miał 73 lata.

Kazimierz Mazur urodził się 2 grudnia 1948 roku. W 1974 r. ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Popularność przyniosła mu rola Tomaszka Niechcica w filmie i serialu "Noce i dnie". Mazur był znany z licznych ról serialowych, filmowych, był także aktorem dubbingowym. Grał również w takich produkcjach, jak "Różyczka", "Rozmowy kontrolowane", "Zemsta". Był znany również z roli Tomasza Wiśniewskiego w serialu "Barwy szczęścia".





Królowa Elżbieta II

8 września 2022 r. zmarła brytyjska królowa Elżbieta II. Zasiadała na tronie od 1952 roku. Miała 96 lat. Była najdłużej panującą monarchinią w historii brytyjskiej Korony.





Jean-Luc Godard - reżyser

13 września 2022 r. zmarł Jean-Luc Godard, francuski reżyser, scenarzysta i krytyk filmowy. Miał 91 lat.

Godard był jednym z najbardziej znanych przedstawicieli Nowej Fali, modernistycznego ruchu w kinie francuskim z końca lat 50. i początku 60. Nakręcił m.in. "Alphaville", "Do utraty tchu" czy "Żyć własnym życiem".

Jego filmy zrywały z konwencjami francuskiego kina. W swoich dziełach Godard eksperymentował z pracą kamery ręcznej, czy cięciami skokowymi.

W 2011 roku Godard został nagrodzony Oscarem za całokształt twórczości.





Tomasz Wołek - dziennikarz

21 września 2022 r. odszedł Tomasz Wołek, dziennikarz i publicysta. Miał 74 lata. Był dziennikarzem, pisarzem i komentatorem sportowym.

W czasach komunizmu Wołek działał w opozycji. W 1968 roku brał udział w strajkach studenckich. Był członkiem "Solidarności" i "Ruchu Młodej Polski". W przeszłości był m.in. redaktorem naczelnym "Życia Warszawy" i "Życia", a podczas stanu wojennego publikował w pismach podziemnych.

Tomasz Wołek publikował też w "Gazecie Wyborczej", "Rzeczypospolitej" i "Polityce. Publikował także książki: "Copa America" czy "Mexico Catolico".





Hilary Mantel - brytyjska pisarka

22 września 2022 r. w wieku 70 lat zmarła brytyjska pisarka Hilary Mantel. Była jedyną kobietą, która dwukrotnie zdobyła Nagrodę Bookera i jedyną osobą, która otrzymała to wyróżnienie za dwie kolejne powieści.





Franciszek Pieczka - aktor

23 września 2022 r., w wieku 94 lat, zmarł jeden z najwybitniejszych polskich aktorów teatralnych i filmowych Franciszek Pieczka. W pamięci widzów zapisał się kreacjami m.in. w "Żywocie Mateusza", "Quo Vadis" i "Jańcio Wodnik". Szczególnie pokochany został za rolę Gustlika w serialu "Czterej pancerni i pies".

Zagrał w ponad stu filmach - zarówno polskich, jak i zagranicznych. Na dużym ekranie zadebiutował w 1954 roku, epizodyczną rólką w "Pokoleniu" Wajdy.

Przełomową rolą w jego karierze był Gustlik Jeleń w serialu "Czterej pancerni i pies".

Znakomite oceny Pieczka zebrał także za kreację w poetyckim "Żywocie Mateusza" Witolda Leszczyńskiego (1967), gdzie wykreował tragiczną postać nadwrażliwego mężczyzny o duszy dziecka.





Coolio - raper

28 września 2022 r. odszedł słynny raper Coolio. Zmarł w Los Angeles w wieku 59 lat. Media cytowały menadżera, który oświadczył, że Coolio miał atak serca.

Coolio to pseudonim artystyczny Leona Iyey’a jr. Jego utwór "Gangsta's paradise" z 1995 stał się światowym hitem. Był motywem muzycznym filmu "Młodzi gniewni" z Michelle Pfeiffer w roli głównej. Raper dostał za niego nagrodę Grammy.





Mieczysław Gil - opozycjonista

29 września 2022 r. zmarł Mieczysław Gil, działacz związkowy z Nowej Huty, opozycjonista prześladowany i więziony w okresie PRL, uczestnik obrad okrągłego stołu, były poseł i senator oraz przewodniczący Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. W 2017 r. został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności. Miał 78 lat.





Jerzy Urban - publicysta i polityk

3 października 2022 r. zmarł Jerzy Urban - dziennikarz, publicysta, satyryk, pisarz i polityk. W czasach PRL był rzecznikiem rządu i jednym z twórców państwowej propagandy i cenzury. Informację o jego śmierci potwierdził tygodnik "Nie".





Robbie Coltrane - aktor

14 października 2022 r. odszedł brytyjski aktor Robbie Coltrane. Największą popularność przyniosła mu seria filmów o Harrym Potterze, w których wcielał się w rolę Rubeusa Hagrida. Miał 72 lata.

Coltrane na swoim koncie miał dużo więcej znaczących ról. Występował chociażby w filmach o przygodach agenta Jamesa Bonda - zagrał Valentina Zukovsky'ego w "GoldenEye" oraz "Świat to za mało".

Brytyjczyk otrzymał również szereg nagród BAFTA dla najlepszego aktora za rolę Eddie'go 'Fitza' Fitzgeralda w serialu "Cracker". Coltrane wcielił się w nim w postać psychologa sądowego.

W ostatnich latach urodzony w Szkocji komik i aktor ciężko chorował.





Tomasz Wójtowicz - polski siatkarz

24 października 2022 r. zmarł Tomasz Wójtowicz, jeden z najwybitniejszych polskich siatkarzy, mistrz świata z Meksyku z 1974 roku oraz złoty medalista olimpijski z Montrealu z 1976. Miał 69 lat.

W jego klubowych osiągnięciach jest Puchar Europy Mistrzów Krajowych zdobyty w klubie Santal Parma1 (1985). Po Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie wyjechał do Włoch, gdzie przez osiem lat występował w zespołach w Modenie, Parmie, Ferrarze i Città di Castello.

W ogłoszonym w 2000 roku przez Międzynarodową Federację Siatkówki - FIVB plebiscycie na najlepszego siatkarza XX wieku, Wójtowicz znalazł się w finałowej ósemce.