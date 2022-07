W wieku 94 lat zmarł brytyjski kompozytor Monty Norman. To on stworzył muzykę do pierwszego z serii filmów o Bondzie - "Doktor No", w tym kultowy motyw muzyczny, który później powracał w innych obrazach o przygodach agenta 007.

Melodia Normana po raz pierwszy pojawiła się w filmie "Doktor No" (na zdj. Sean Connery i Lois Maxwell) / Cinema Legacy Collection/The Hollywood Archive / PAP/Photoshot Jak poinformowano na jego stronie internetowej, Monty Norman zmarł 11 lipca po krótkiej chorobie. Z żalem przyjęliśmy informację o śmierci Monty'ego Normana. Stworzył ikoniczny hymn, który towarzyszył wejściu na kinowe ekrany najsłynniejszego tajnego agenta na świecie - 007. Zawsze będziemy wdzięczni za jego wkład we franczyzę - poinformowali producenci filmów o Bondzie, Michael G. Wilson i Barbara Broccoli. Wideo youtube Jak podkreślono na oficjalnej stronie serii, główny bondowski motyw skomponowany przez Monty'ego Normana został zaaranżowany przez Johna Barry'ego i powracał później w kolejnych filmach o 007. Możemy go - w różnych formach - usłyszeć m.in. w charakterystycznej dla serii sekwencji, w której obserwujemy Bonda przez lufę pistoletu, a następnie strzela on w jej kierunku.

Norman był obecny na planie filmowym w czasie zdjęć do "Doktora No". Stworzył m.in. znaną z filmu piosenkę "Underneath the Mango Tree", którą śpiewają Ursula Andress i Sean Connery podczas spotkania na plaży. Uczenie Seana i Ursuli tej piosenki sprawiło mi dużo radości. Odgrywa niemałą rolę w jednym z klasycznych momentów w historii kina - wspominał na swojej stronie internetowej Norman. Byłem pod wrażeniem umiejętności wokalnych Seana i zastanawiałem się, czy byłby zainteresowany występem u boku Vivien Leigh w musicalu bazującym na historii Maty Hari, nad którym pracowałem - zdradził. Co ciekawe motyw, który stał się znakiem rozpoznawczym serii o agencie 007, powstał na bazie kompozycji, która wcześniej trafiła do szuflady Normana. Stworzył ją w czasie prac nad musicalem na podstawie powieści "Dom pana Biswasa" V.S. Naipaula, które zostały wstrzymane. Utwór nazywał się "Bad Sign, Good Sign". Norman podkreślał, że jego zamiarem było, by bondowski motyw muzyczny odzwierciedlał charakter bohatera. Jego seksowność, tajemnica, bezwzględność - wszystko jest w tych kilku nutach - stwierdził.