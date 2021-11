Odszedł nasz serdeczny kolega, dla wielu przyjaciel - Wito. Witold Odrobina przez lata zarażał śmiechem zarówno nas w redakcji, jak i słuchaczy RMF FM. We wtorek dotarła do nas smutna informacja, że już nie ma go wśród nas. Zmarł w wieku 50 lat.

