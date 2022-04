Zmarł Ludwik Dorn - były wicepremier i marszałek Sejmu - potwierdziły RMF FM źródła rządowe. Polityk miał 67 lat. W ostatnich latach wycofał się z życia publicznego. Chorował na raka.

Ludwik Dorn / Arek Markowicz / PAP

Ludwik Dorn urodził się 5 czerwca 1954 r. w Warszawie. W 1978 r. ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim.

Ludwik Dorn był posłem III, IV, V, VI i VII kadencji. W latach 2005-2007 był wicepremierem oraz ministrem spraw wewnętrznych i administracji w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. W 2007 roku został marszałkiem Sejmu.

Ludwik Dorn był jedną z kluczowych postaci Porozumienia Centrum, a potem - Prawa i Sprawiedliwości. Nazywano go "trzecim bliźniakiem", ze względu na bliskie relacje z braćmi Kaczyńskimi. W latach 2002-2005 był przewodniczącym klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.

Dorn został wyrzucony z PiS w 2008 r. Głównie chodzi o ostatnie wywiady pana Ludwika Dorna, w których to dezawuował kierownictwo partii jak też pana prezesa - tłumaczył tę decyzję Joachim Brudziński, ówczesny poseł PiS.

Później Dorn był związany z Solidarną Polską, a w 2015 roku ubiegał się o mandat poselski z listy Platformy Obywatelskiej. Jeśli mam do wyboru między formacją, która powiązana jest z ziemią, z rzeczywistością, niekiedy aż tak bardzo, że cokolwiek za bardzo do niej przylega, i formacją, która buja w stratosferze, to dla dobra Polski, dla dobrej i bezpiecznej zmiany, wybieram tę formację pierwszą - mówił w 2015 r. Ludwik Dorn. Jednocześnie przyznał, że przez ostatnie 8 lat był w opozycji wobec Platformy Obywatelskiej. Niektóre moje krytyki bym wycofał, niektóre złagodził, a niektóre podtrzymał - zauważył.

Ludwik Dorn w studiu RMF FM na zdj. z 2008 r. / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

Dorn znany był z barwnego języka. Chciał brać strajkujących lekarzy "w kamasze" , a przeciwników PiS-u nazywał "wykształciuchami".

Dorn pisywał też bajki dla dzieci - m.in. "O śpiochu tłuściochu i o psie Sabie".