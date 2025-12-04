Rządowe Centrum Bezpieczeństwo ostrzegło w czwartek, że w miejscowościach Rostki Wielkie, Rostki Piotrowice, Podgórze Gazdy oraz Zawisty Nadbużne w powiecie ostrowskim (woj. mazowieckie) woda jest niezdatna do spożycia i celów sanitarno-higienicznych.

Alert dla czterech miejscowości na Mazowszu. Woda niezdatna do picia (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Alert RCB o treści: "Uwaga! Woda w m.: Rostki Wielkie, Rostki Piotrowice, Podgórze Gazdy, Zawisty Nadbużne niezdatna do spożycia i celów san.-higienicznych. Śledź komunikaty UG" wysłany został do odbiorców w powiecie ostrowskim (woj. mazowieckie).

Urząd gminy Małkinia Górna przekazał na swojej stronie internetowej, że zgodnie z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej w próbkach wody z wodociągu Rostki Wielkie stwierdzono obecność bakterii grupy coli. Informacja opublikowana przed UG dotyczy mieszkańców miejscowości Rostki Wielkie, Rostki Piotrowice, Podgórze Gazdy oraz Zawisty Nadbużne (ul. Nurska od numeru 28 w stronę Rostek Wielkich oraz ul. Nadbużna od numeru 55 w stronę Rostek Wielkich).

Woda z wodociągu - jak poinformował - może być używana wyłącznie do spłukiwania toalet.

"Aktualnie prowadzone są działania naprawcze, w tym dezynfekcja sieci wodociągowej. W tym okresie może występować uciążliwy zapach wody" - przekazał urząd.

Urząd gminy zorganizował na piątek punkty wydawania wody z beczkowozu, butelkowanej oraz paczkowanej dla mieszkańców objętych ostrzeżeniem.

Ich pełny spis znajdziecie: TUTAJ .

Poinformował również, że uruchomiony zostaje zastępczy punkt poboru wody całodobowo w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej przy ul. Nurskiej 144.