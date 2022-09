W wieku 84 lat zmarł Edward Hulewicz - piosenkarz, kompozytor i autor tekstów. Był znany m.in. z takich utworów jak "Za zdrowie pań" i "Bo jedno życie mam". Informację o śmierci artysty przekazał Związek Artystów Scen Polskich.

Edward Hulewicz był związany z Pomorzem - pierwsze kroki na estradzie stawiał w Kwidzynie. Z innymi muzykami założył w latach 60. zespół Tarpany, w którym występowała m.in. Halina Frąckowiak. Największym przebojem grupy była piosenka "Siała baba mak", do której słowa i muzykę napisał Edward Hulewicz. Utwór kilka razy zwyciężył w popularnej audycji "Telewizyjna Giełda Piosenki".



Tarpany dorównywały popularnością Trubadurom i Czerwonym Gitarom. Po rozpadzie grupy Hulewicz przeszedł do zespołu Heliosi. Zespół stał się szybko popularny, a do jego największych przebojów należały "Obietnice", "Zaczekaj aż opadnie mgła", "Dwa złote warkocze".

W 1971 r. Edward Hulewicz rozpoczął samodzielną działalność artystyczną. Szerokiej publiczności stał się znany m.in. z występów na festiwalu piosenki w Sopocie.

Edward Hulewicz współpracował z wieloma znanymi kompozytorami i autorami tekstów - m.in. Jarosławem Kukulskim, Janem Pietrzakiem, Grażyną Orlińską, Katarzyną Gärtner, Adamem Kreczmarem, Ryszardem Poznakowskim, Ernestem Bryllem czy Jonaszem Koftą. To z Jarosławem Kukulskim nagrał przebój "Za zdrowie pań".

W 1976 roku Edward Hulewicz nagrał piosenkę "Paskuda", która stała się przebojem Lata z Radiem. W tym samym roku wystąpił na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. Trzykrotnie występował na Festiwalu Piosenki w Opolu (1969, 1970, 1975). Zaśpiewał też na Festiwalu w Rostocku, gdzie wykonał "Ucieczkę przed burzą", za co otrzymał wyróżnienie.

Hulewicz miał też na swoim koncie epizod filmowy - wystąpił w kultowym "Wodzireju" Feliksa Falka jako piosenkarz na balu. Wykonał utwór "Ritmo carnavale".

Po latach wrócił do Polski

W połowie lat 80. Edward Hulewicz wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie występował w polonijnych klubach. Do Polski powrócił na stałe w 2005 r. W 2006 roku wystąpił na festiwalu w Sopocie jako gość specjalny.

W 2015 r. Hulewicz nagrał z Zenkiem Martyniukiem nową wersję przeboju "Za zdrowie pań".

Edward Hulewicz był wieloletnim członkiem Związku Artystów Scen Polskich, Zarządu Sekcji Estrady. Przez wiele lat był zaangażowany w opiekę nad grobami artystów.