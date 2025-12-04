W nocy ze środy na czwartek w internacie przy ulicy Konopnickiej w Ropczycach na Podkarpaciu doszło do groźnego incydentu. W rękach 16-latka wybuchł telefon komórkowy. Osiem osób zostało przetransportowanych do szpitala, a z budynku ewakuowano łącznie 41 osób.

Do zdarzenia doszło 4 grudnia, około 40 minut po północy.

Strażacy zostali powiadomieni o wybuchu baterii w telefonie komórkowym w jednym z pokoi internatu w Ropczycach przy ul. Konopnickiej. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe.

Jak informuje straż pożarna, w wyniku eksplozji jedna osoba miała poparzone ręce, a siedem innych zgłaszało złe samopoczucie.

W sumie do szpitala trafiło osiem osób w wieku od 16 do 18 lat.

Ewakuacja budynku

Z powodu zadymienia, jeszcze przed przybyciem strażaków, z budynku ewakuowało się łącznie 41 osób - powiedział dziennikarce portalu rmf24.pl bryg. Bogusław Drozd, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach.

Po przewietrzeniu pomieszczeń i sprawdzeniu jakości powietrza przez strażaków, mieszkańcy internatu mogli bezpiecznie wrócić do swoich pokoi. Na miejscu pracowały służby, które wyjaśniają okoliczności zdarzenia.



