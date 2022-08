Zmarła australijsko-brytyjska piosenkarka i aktorka Olivia Newton-John. Wpis wspominający artystkę znaną m.in. z występu w musicalu "Grease" pojawił się na jej profilu w mediach społecznościowych.

Olivia Newton-John w musicalu "Grease" z 1978 roku. / CPC / PAP

"Olivia Newton-John zmarła dziś rano na swoim ranczu w południowej Kalifornii, w otoczeniu rodziny i przyjaciół" - napisał na Instagramie piosenkarki jej mąż John Easterling.

Artystka miała 72 lata. Największą popularność zdobyła dzięki głównej roli w musicalu "Grease", gdzie u boku Johna Travolty zaśpiewała hity takie jak "Summer Nights", czy też "You're The One That I Want".

W 1979 roku piosenkarka otrzymała Order Imperium Brytyjskiego za zasługi w muzyce i filmie.

