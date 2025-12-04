Premier wnioskuje o tajne obrady Sejmu. Czego mają dotyczyć? W jaki sposób Europa chce ominąć sprzeciw Belgii ws. wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów? Czy MSZ jest gotowy na ustępstwa ws. sporu o ambasadorów z prezydentem Karolem Nawrockim? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Radosława Sikorskiego, wicepremiera, szefa MSZ z Koalicji Obywatelskiej. Zapraszamy!

Radosław Sikorski, wicepremier, minister spraw zagranicznych / RMF24

Premier Donald Tusk zwrócił się do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z wnioskiem o utajnienie pierwszego piątkowego punktu posiedzenia Sejmu. Chce wtedy przedstawić pilną informację dotyczącą bezpieczeństwa państwa. Czego może dotyczyć informacja?

W rozmowie poruszymy także sprawy związane z Ukrainą. W jaki sposób Europa chce ominąć sprzeciw Belgii ws. wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów? Porozmawiamy także o sporze między prezydentem a rządem ws. ambasadorów. Czy MSZ jest gotowy na ustępstwa?

