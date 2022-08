Zmarł Tadeusz Ferenc, który w latach 2002-2021 był prezydentem Rzeszowa. O jego śmierci poinformował poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Tadeusz Ferenc / Darek Delmanowicz / PAP

Ferenc miał 82 lata.

"Odszedł od nas Pan Prezydent Tadeusz Ferenc. Wielki i wspaniały gospodarz Rzeszowa, serdeczny i życzliwy człowiek. Przez 18 lat sprawowania urzędu powiększył ponad dwukrotnie Rzeszów i uczynił z niego szybko rozwijające się nowoczesne miasto przyjazne mieszkańcom. Cześć Jego pamięci!" - napisał na Twitterze Warchoł.

Tadeusz Ferenc z wykształcenia był ekonomistą. Pracę zawodową zaczynał w 1956 r. jako robotnik w rzeszowskiej WSK. Potem był m.in. zastępcą dyrektora firmy transportowej, dyrektorem Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, wreszcie prezesem największej w mieście spółdzielni mieszkaniowej.

Miał bogatą przeszłość polityczną, od połowy lat 60. XX wieku był członkiem PZPR. Po jego rozwiązaniu wstąpił do Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej, a następnie do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W 2019 roku zrezygnował z członkostwa w partii.

W latach 1994-2001 sprawował mandat radego Rzeszowa. W 2002 roku został prezydentem stolicy Podkarpacia i od tamtej pory przez 19 lat nieprzerwanie rządził miastem.

Działał w polityce ogólnopolskiej

Ferenc był także obecny w polityce ogólnopolskiej. W 2001 roku z listy SLD-UP dostał się do Sejmu, jednak po roku zrezygnował, by objąć fotel prezydenta Rzeszowa. Trzykrotnie bezskutecznie zabiegał o miejsce w Senacie. W 2019 roku planował startować do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej, jednak rzeszowskie środowiska przekonały go, by pozostał samorządowcem.

W 2021 roku zrezygnował z funkcji prezydenta Rzeszowa tłumacząc się kłopotami zdrowotnymi. W wyborach udzielił poparcia Marcinowi Warchołowi. Następcą Ferenca w stolicy Podkarpacia został Konrad Fijołek.