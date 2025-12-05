Już w piątek wieczorem poznamy podział na grupy mundialu 2026. Swoich ewentualnych rywali pozna reprezentacja Polski, która zagra na MŚ, jeśli zdoła przebrnąć przez marcowe baraże. Początek losowania w Waszyngtonie o godzinie 18 polskiego czasu.

Piłkarze reprezentacji Polski w meczu z Holandią / Beata Zawadzka / East News

W piątek w Waszyngtonie odbędzie się losowanie grup piłkarskich mistrzostw świata 2026 - początek ceremonii o 18:00 czasu polskiego.

W turnieju zagra rekordowe 48 drużyn, z czego 42 są już znane; pozostałych wyłonią marcowe baraże.

Polska, by awansować, musi wygrać barażową ścieżkę: najpierw z Albanią w Warszawie, potem z Ukrainą lub Szwecją na wyjeździe.

Uczestnicy zostali podzieleni na cztery koszyki według rankingu FIFA; Polska lub inny zwycięzca baraży znajdzie się w najniższym, czwartym koszyku.

Czwarty koszyk dla Polski, potem baraże

Na razie znanych jest 42 z 48 uczestników turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku, przydzielonych do koszyków według rankingu FIFA.

Czterech kolejnych wyłonią pod koniec marca europejskie baraże. W półfinale swojej ścieżki reprezentacja Polski zagra w Warszawie z Albanią, a w ewentualnym finale na wyjeździe z lepszym z pary Ukraina - Szwecja. Natomiast dwaj pozostali uczestnicy mundialu będą znani po barażach międzykontynentalnych w Meksyku, także w marcu.

Te drużyny zostaną umieszczone podczas losowania w najniższym koszyku.

Wśród potencjalnych rywali Polaków nie będzie więc innych zwycięzców baraży oraz pozostałych ekip, które znalazły się w czwartym koszyku: Jordanii, Republiki Zielonego Przylądka, Ghany, Curacao, Haiti i Nowej Zelandii.

Giganci w pierwszym koszyku

Do pierwszego trafili współgospodarze, a także Hiszpania, Argentyna, Francja, Anglia, Brazylia, Portugalia, Holandia, Belgia i Niemcy.

Najpierw rozlosowane zostaną wszystkie drużyny z koszyka pierwszego do grup od A do L. Następnie - na podobnej zasadzie - koszyki drugi, trzeci i czwarty.

Zasadniczo w żadnej grupie nie może znaleźć się więcej niż jedna drużyna z tej samej konfederacji, ale z wyjątkiem strefy UEFA, reprezentowanej przez 16 ekip. Ponadto każda grupa musi mieć co najmniej jedną, lecz nie więcej niż dwie europejskie drużyny.

Dla kogo grupa marzeń?

Tradycyjnie możliwe są oczywiście grupy marzeń lub tzw. grupy śmierci. Polskich kibiców - zakładając sukces w marcowych barażach - ucieszyłaby zapewne grupa np. z Kanadą, Australią i RPA. Natomiast teoretycznie trudno byłoby wyjść z grupy z Brazylią, Marokiem (czwarty zespół poprzedniego mundialu) i rewelacyjną obecnie Norwegią.

Amerykanie umieją robić widowiska, więc piątkowa ceremonia, z udziałem wielu gwiazd rozgrywki i sportu, zapowiada się ciekawie nie tylko pod względem piłkarskim.

Delegacja PZPN na losowanie w Waszyngtonie liczy pięć osób, na czele z prezesem Cezarym Kuleszą i selekcjonerem Janem Urbanem.

Mundial, w którym po raz pierwszy w historii wystąpi 48 drużyn, odbędzie się między 11 czerwca a 19 lipca 2026.

Podział na koszyki przed losowaniem grup mistrzostw świata

Koszyk 1: Kanada, Meksyk, USA, Hiszpania, Argentyna, Francja, Anglia, Brazylia, Portugalia, Holandia, Belgia, Niemcy;

Koszyk 2: Chorwacja, Maroko, Kolumbia, Urugwaj, Szwajcaria, Japonia, Senegal, Iran, Korea Płd., Ekwador, Austria, Australia;

Koszyk 3: Norwegia, Panama, Egipt, Algieria, Szkocja, Paragwaj, Tunezja, Wybrzeże Kości Słoniowej, Uzbekistan, Katar, Arabia Saudyjska, RPA;

Koszyk 4: Jordania, Republika Zielonego Przylądka, Ghana, Curacao, Haiti, Nowa Zelandia, zwycięzcy europejskich baraży (x4), zwycięzcy międzykontynentalnych baraży (x2).