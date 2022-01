W wieku 65 lat zmarł w nocy z poniedziałku na wtorek przewodniczący Parlamentu Europejskiego, włoski socjaldemokrata David Sassoli - poinformował jego rzecznik Roberto Cuillo.

David Sassoli / OLIVIER HOSLET / POOL / PAP/EPA

"David Sassoli zmarł 11 stycznia o godzinie 1:15 w CRO (centrum referencyjnym onkologii) w Aviano we Włoszech, gdzie był hospitalizowany od 26 grudnia" - napisał na Twitterze Cuillo.

"Data i miejsce pogrzebu zostaną podane w najbliższych godzinach" - dodał.

W poniedziałek po południu Cuillo poinformował o hospitalizacji Davida Sassolego "z powodu poważnej komplikacji spowodowanej dysfunkcją układu odpornościowego" i o odwołaniu jego oficjalnych działań.

David Sassoli, który w przeszłości cierpiał na białaczkę, był hospitalizowany jesienią 2021 roku z powodu poważnego zapalenia płuc, które nie było związane z koronawirusem.

David Sassoli - kim był?

David Sassoli przewodniczącym Parlamentu Europejskiego został w lipcu 2019 roku.

Urodził się 30 maja 1956 roku we Florencji. Studiował politologię, a następnie rozpoczął pracę dziennikarza. Przygodę z mediami zaczynał w gazecie i agencji informacyjnej. W 1992 roku trafił do państwowej włoskiej telewizji TG3, gdzie był reporterem.

Pod koniec lat 90. został prezenterem kanału TG1. Jako twarz wieczornego programu informacyjnego stał się jednym z najpopularniejszych dziennikarzy we Włoszech. To on na przykład przekazywał rodakom informację o śmierci irackiego dyktatora Saddama Husajna. W 2007 roku został zastępcą dyrektora TG1.

Swoją przygodę z mediami Sassoli zakończył w 2009 roku, gdy przystąpił do Partii Demokratycznej. Stosunkowo nowa formacja była rezultatem sojuszu pomiędzy lewicowymi i centrolewicowymi organizacjami. W tym też roku został wybrany do Parlamentu Europejskiego - w wyborach zdobył ponad 400 tysięcy głosów. Przekonywał wówczas, że zamierza "poświęcić resztę swojego życia polityce".

Sassoli w 2012 roku próbował przejść do krajowej polityki, a dokładniej - do samorządu. Wziął wówczas udział w prawyborach w Partii Demokratycznej, które miały wyłonić kandydata centrolewicy na burmistrza Rzymu. Mimo niezłego wyniku Sassoli przegrał z Ignazio Marino.

Włoch bez większych kłopotów zdobył mandat do Parlamentu Europejskiego także w wyborach w 2014 roku. Został wówczas wiceszefem PE. Pracował także w komisji ds. turystyki i transportu.