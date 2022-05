Grecki twórca muzyki elektronicznej i muzyki filmowej - Vangelis - nie żyje. Taką informację podały greckie media, powołując się na jego prawników.

Vangelis miał 79 lat / SIMELA PANTZARTZI / PAP/EPA

79-letni artysta zmarł w szpitalu we Francji, gdzie był leczony na Covid-19.

Evangelos Odysseas Papathanassiou urodził się w 29 marca 1943 roku w Agrii. Jego wielka kariera muzyczna trwała sześć dekad. Nie miał wykształcenia muzycznego, w młodości grał w rockowych zespołach.

W 1967 roku, po wojskowym zamachu stanu, opuścił Grecję i zamieszkał w Paryżu. Tam zainteresował się syntezatorami. Cieszył się sukcesami na europejskiej scenie na początku lat 70. Później ograniczył swoją działalność i skupił się na pracy w stworzonym przez sienie studiu nagraniowym w Londynie. To w angielskiej stolicy stworzył muzykę do "Rydwanów ognia" - filmu opowiadającego historię brytyjskich biegaczy na igrzyskach olimpijskich w 1924 roku. Za ścieżkę dźwiękową do filmu otrzymał Oscara.

Sukces "Rydwanów ognia" przyćmił inne jego utwory, choć Vangelis był płodnym kompozytorem. Stworzył muzykę do takich filmów "Łowca androidów" Ridleya Scotta czy filmu "Zaginiony" Costa-Gavrasa.

Był też twórcą muzyki do reklam, razem z Jonem Andersonem wokalistą grupy Yes tworzył duet Jon i Vangelis.