W wieku 106 lat zmarł we Wrocławiu nestor polskiej fotografii Stefan Arczyński. Artysta od lat 50. XX w. związany był z Wrocławiem. Dokumentował odbudowę stolicy Dolnego Śląska po wojnie i rodzące się życie kulturalne miasta i regionu.

Zmarł Stefan Arczyński. Artysta od lat 50. XX w. związany był z Wrocławiem / Maciej Kulczyński / PAP

O śmierci Arczyńskiego poinformował prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. "Honorowy obywatel Wrocławia. Zmarł Stefan Arczyński. Miał 106 lat. Panie Stefanie, Wrocław i wszyscy jego mieszkańcy bez wyjątku zawsze będą Panu wdzięczni. A tysiące fotografii, które przez lata Pan wykonał są dla nas w wymiarze symbolicznym i prawdziwym - miejskim skarbem" - napisał Sutryk w mediach społecznościowych.

Stefan Arczyński urodził się 31 lipca 1916 r. w Essen. Jego rodzina wywodziła się z Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Artysta przygodę z fotografią rozpoczął w 1934 r. Cztery lata później jako obywatel III Rzeszy został wcielony do batalionów robotniczych, a po półrocznej służbie został powołany do służby w Luftwaffe. Fotografii zawdzięcza fakt, że skierowany został do obróbki zdjęć lotniczych, unikając bezpośredniego uczestnictwa w ataku na Polskę.

W 1946 r., po uzyskaniu obywatelstwa polskiego, artysta otworzył w Kamiennej Górze swój pierwszy warsztat fotograficzny. W 1950 r. przyjechał do Wrocławia, uzyskał status twórcy wstępując do Związku Polskich Artystów Fotografików i zaczął dokumentować wojenne zniszczenia Wrocławia i Dolnego Śląska, starą i nową architekturę, rodzące się życie kulturalne miasta i regionu.

Fotografował również w innych regionach Polski. Z wielu zagranicznych podróży Arczyński przywiózł setki tysięcy zdjęć, które były pokazywane na licznych wystawa i publikowane w dziesiątkach albumów.

Artysta był laureatem prestiżowych nagród regionalnych, ogólnopolskich i zagranicznych. Za swoje osiągnięcia otrzymał m.in. w 1977 r. Złoty Krzyż Zasługi, w 1992 r. Nagrodę Kulturalną Śląska Kraju Związkowego Dolnej Saksonii, zaś w 2011 r. Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.