Brytyjska policja aresztowała dwóch Polaków w miejscowości Derby (Wielka Brytania), gdzie - jak podała BBC - w jednym z domów znaleziono substancje mogące posłużyć do produkcji materiałów wybuchowych. Ewakuowano mieszkańców 200 domów.

Policja zatrzymała dwóch Polaków w miejscowości Derby, fot. zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dwóch Polaków zatrzymano w Derby po znalezieniu w domu substancji mogących służyć do produkcji materiałów wybuchowych.

Policja podkreśliła, że incydent nie ma charakteru terrorystycznego.

Dla ewakuowanych przygotowano tymczasowe miejsca zakwaterowania.

Aresztowani to mężczyźni w wieku 40 i 50 lat. Obaj posiadają polskie obywatelstwo. Zatrzymań dokonano po tym, jak funkcjonariusze policji otrzymali informację o podejrzanych materiałach przechowywanych w domu przy Vulcan Street.

Policja podkreśliła jednak, że sprawa nie jest traktowana jako incydent terrorystyczny i "nie stanowi szerszego zagrożenia dla społeczności", jednak ze względów bezpieczeństwa ewakuowano mieszkańców 200 domów, zapewniając im schronienie.