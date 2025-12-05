Brytyjska policja aresztowała dwóch Polaków w miejscowości Derby (Wielka Brytania), gdzie - jak podała BBC - w jednym z domów znaleziono substancje mogące posłużyć do produkcji materiałów wybuchowych. Ewakuowano mieszkańców 200 domów.

  • Dwóch Polaków zatrzymano w Derby po znalezieniu w domu substancji mogących służyć do produkcji materiałów wybuchowych.
  • Policja podkreśliła, że incydent nie ma charakteru terrorystycznego.
  • Dla ewakuowanych przygotowano tymczasowe miejsca zakwaterowania.
Aresztowani to mężczyźni w wieku 40 i 50 lat. Obaj posiadają polskie obywatelstwo. Zatrzymań dokonano po tym, jak funkcjonariusze policji otrzymali informację o podejrzanych materiałach przechowywanych w domu przy Vulcan Street. 

Policja podkreśliła jednak, że sprawa nie jest traktowana jako incydent terrorystyczny i "nie stanowi szerszego zagrożenia dla społeczności", jednak ze względów bezpieczeństwa ewakuowano mieszkańców 200 domów, zapewniając im schronienie.

Strefa ewakuacji objęła w całości ulice Vulcan Street, Reeves Road i Shaftesbury Crescent. Ograniczenia dotyczą także części Harrington Street, Baseball Drive i Cambridge Street.

W wieczornym komunikacie policja zapowiedziała, że ewakuowani nie będą mogli wrócić do domów tej nocy, choć w nagłych sprawach umożliwiono krótkie wejście na teren posesji. Funkcjonariusze nadal prowadzą działania w okolicy - podkreślono, zapowiadając kolejne informacje po piątkowym spotkaniu służb.

Policja podkreśliła, że sytuacja pozostaje pod kontrolą i "nie stwarza zagrożenia". Mieszkańcy w rozmowie z BBC określili sytuację jako "bardzo stresującą i przytłaczającą".