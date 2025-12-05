Brytyjska policja aresztowała dwóch Polaków w miejscowości Derby (Wielka Brytania), gdzie - jak podała BBC - w jednym z domów znaleziono substancje mogące posłużyć do produkcji materiałów wybuchowych. Ewakuowano mieszkańców 200 domów.
- Dwóch Polaków zatrzymano w Derby po znalezieniu w domu substancji mogących służyć do produkcji materiałów wybuchowych.
- Policja podkreśliła, że incydent nie ma charakteru terrorystycznego.
- Dla ewakuowanych przygotowano tymczasowe miejsca zakwaterowania.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl
Aresztowani to mężczyźni w wieku 40 i 50 lat. Obaj posiadają polskie obywatelstwo. Zatrzymań dokonano po tym, jak funkcjonariusze policji otrzymali informację o podejrzanych materiałach przechowywanych w domu przy Vulcan Street.
Policja podkreśliła jednak, że sprawa nie jest traktowana jako incydent terrorystyczny i "nie stanowi szerszego zagrożenia dla społeczności", jednak ze względów bezpieczeństwa ewakuowano mieszkańców 200 domów, zapewniając im schronienie.