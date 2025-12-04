Jak uzdrowić system ochrony zdrowia? Czy bez podniesienia składki zdrowotnej uda się spiąć budżet NFZ? Jak ma wyglądać piątkowy szczyt zdrowotny poświęcony zdrowiu? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 prof. Piotr Czaudernę, doradcę społecznego prezydenta. Zapraszamy!

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii odbył się Szczyt Medyczny "Bezpieczny Pacjent". Premier Donald Tusk zapewnił, że NFZ jest wypłacalny i nie grozi mu bankructwo. W piątek z kolei odbędzie się szczyt poświęcony sytuacji w służbie zdrowia, organizowany przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Z prof. Piotrem Czauderną porozmawiamy o tym, jak uzdrowić służbę zdrowia? Czy bez podniesienia składki zdrowotnej uda się spiąć budżet NFZ? Jak ma wyglądać piątkowy szczyt zdrowotny poświęcony zdrowiu?

