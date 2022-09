W wieku 70 lat zmarła brytyjska pisarka Hilary Mantel. Była jedyną kobietą, która dwukrotnie zdobyła Nagrodę Bookera i jedyną osobą, która otrzymała to wyróżnienie za dwie kolejne powieści.

Hilary Mantel na zdj. z 2009 r. / Daniel Deme / PAP/EPA

O śmierci Hilary Mantel poinformował jej brytyjski wydawca - Harper Collins. W Polsce jej książki ukazywały się nakładem wydawnictwa Sonia Draga.

Hilary Mantel urodziła się 6 lipca 1952 r. Po studiach prawniczych pracowała m.in. jako pracownik socjalny. W 1977 r. wraz z mężem wyemigrowała do Botswany, a później mieszkała też w Arabii Saudyjskiej. Do Wielkiej Brytanii wróciła w 1986 roku.

Pierwsza powieść Mantel - "Every Day is Mother's Day" została wydana w 1985 roku. Autorka wykorzystała w niej swoje doświadczenia z pracy jako pracownik socjalny w szpitalu. W innych utworach nawiązywała też do miejsc, które poznała w czasach emigracji - akcja "Eight Months on Ghazzah Street" rozgrywa się w Arabii Saudyjskiej, a powieść wydana w Polsce jako "Zmiana klimatu" opowiada o parze, która wyjeżdża do Afryki, by prowadzić misję dla miejscowej ludności.

Hilary Mantel / Daniel Deme / PAP/EPA

Największą popularność przyniosły Mantel książki historyczne. Jest autorką m.in. powieści "Kogo śmierć nie sięgnie" osadzonej w czasach rewolucji francuskiej czy trylogii o Thomasie Cromwellu - "W komnatach Wolf Hall", "Na szafocie" oraz "Lustro i światło".

Pierwszego Bookera Mantel dostała w 2009 r. za "W komnatach Wolf Hall", a drugiego trzy lata później za "Na szafocie".