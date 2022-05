Zmarła dziennikarka, pisarka, działaczka opozycji niepodległościowej Maryna Miklaszewska - poinformował na Twitterze wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Miała 75 lat.

Maryna Miklaszewska / Marcin Gadomski / PAP

"Niespodziewana smutna wiadomość - odeszła Maryna Miklaszewska, wybitna pisarka, człowiek kultury, społeczniczka zatroskana o los Ojczyzny, współtwórczyni Kongresu Polska Wielki Projekt, szerokiej publiczności znana jako współautorka musicalu "Metro"" - napisał minister kultury.

Maryna Miklaszewska urodziła się 4 stycznia 1947. Ukończyła filologię słowiańską i polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1975-1976 była członkiem zespołu redakcyjnego "Płomyczka", a w latach 1977-1982 - redakcji literackiej III Programu Polskiego Radia.



W stanie wojennym usunięta z pracy w Polskim Radiu, współpracowała z drugim obiegiem wydawniczym oraz podziemnym radiem Solidarność. Przeprowadziła m.in. wywiad z Tadeuszem Konwickim w maju 1981, który po emisji radiowej został przedrukowany w podziemnym wydaniu "Małej apokalipsy". Także poza cenzurą - w drugoobiegowym wydawnictwie Rytm - w 1986 roku ukazała się jej książka "Mikołajek w szkole PRL" podpisana pseudonimem Miłosz Kowalski. Książka nawiązywała do francuskiej serii opowieści o Mikołajku, autorstwa René Goscinny’ego i Jeana-Jacques’a Sempé. Ilustrował ją 10-letni syn autorki Mikołaj Chylak, ukryty pod pseudonimem Masław.



Tłumaczyła wiersze i teksty piosenek Karela Kryla oraz literaturę czeską, głównie związaną ze środowiskiem opozycyjnym (m.in. Vaclava Havla).



Maryna Miklaszewska jest autorką powieści kryminalnej "Portret pamięciowy" i scenariusza spektaklu Teatru Telewizji "Hrabia" nagrodzonego przez Ministra Kultury i Sztuki. Razem z siostrą Agatą napisała libretto i teksty piosenek do musicalu "Metro". W roku 2005 "Dialog" opublikował jej sztukę "Strajk" - pierwszy musical o Stoczni Gdańskiej w 1980 roku. W 2007 roku wydała opartą na faktach powieść "Wojtek z armii Andersa" opowiadającą o epizodzie z dziejów II wojny światowej, o niedźwiedziu brunatnym, który przeszedł cały szlak bojowy z 2 Korpusem Polskim generała Władysława Andersa - od wyjścia z ZSRR do demobilizacji po wojnie w Wielkiej Brytanii.



Postanowieniem z 4 grudnia 2007 roku odznaczona została Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego wraz z innymi działaczami ruchu Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka.