"Chciałem żyć. Cieszę się, że dożyłem 70. roku życia. Ćwicząc codziennie potrafię się już poruszać, może jeszcze niezupełnie samodzielnie, ale już nie jestem zawalidrogą ani w pracy, ani w domu" - mówi w rozmowie z Marcinem Zaborskim, prof. Marian Zembala. "Od trzech miesięcy jestem w pracy, dostałem miły list od pana premiera Mateusza Morawieckiego, który mnie wspierał. Nie musiał przecież, ma tyle innych rzeczy na głowie, ale mnie wsparł. Za co mu dziękuję i chcę nadal służyć, jak tylko będę mógł" - zaznacza gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Bogu i ludziom zawdzięczam to, że mogę powiedzieć dzisiaj, kiedy kończę w tym dniu 70 lat, że jestem spełniony. Mógłbym zrobić więcej, ale wydaje mi się, że zrobiłem dla ludzi sporo - mówi gość Marcina Zaborskiego.



Ja wylądowałem w Paryżu. To były jeszcze dodatkowe czynniki w tym czasie. Moja kochana córka Małgosia, która jest notariuszem we Wrocławiu, brała ślub. Rodzice są zawsze troszkę bardziej przejęci taką sytuacją. Także miałem ogrom obowiązków. Tej presji nie wytrzymałem - i doznałem udaru - opowiada prof. Marian Zembala.



Jeżeli naprawdę chcesz zredukować szanse miażdżycy, udaru, zwału, kontroluj ciśnienie, do czego ja będę państwa namawiał. Wystarczy dwa razy dziennie zmierzyć sobie poziom - tłumaczy.



Z pomocą lekarza rodzinnego, internisty, ustalić, pisząc dziennie w notesiku, jakie mamy wykresy. Broń Boże nie kurzyć papierosów. To jest pierwsza rzecz. Lub jeszcze gorszego świństwa. E-papierosów. Świństwa podkreślam. Z pełną odpowiedzialnością tego słowa - ostrzega profesor.

Marcin Zaborski: Dziś Światowy Dzień Chorego. Więc jesteśmy z wizytą u lekarza. W Śląskim Centrum Chorób Serca. A gospodarzem jest prof. Marian Zembala.

Marian Zembala: Witam pana, witam państwa. Rzeczywiście dzień chorego to taki szczególny dzień. Zwrócenie uwagi nas wszystkich na osobę, na życiu której mniej lub więcej zaważyła choroba.

I mówi to kardiochirurg, transplantolog, były minister zdrowia, a od jakiegoś czasu także pacjent. Pacjent, który mówi badajcie się, wiem co mówię. Mówi to przede wszystkim lekarz, zatroskany, abyście państwo żyli zdrowiej, dłużej, aktywniej. Korzystam z każdej okazji, również dzisiejszego spotkania, dziękuję redakcji, kłaniam się państwu nisko, bo słucham was jak jeżdżę do pracy. Słucham tej rozgłośni, dziękuję za wszelkie działania, które pomagają Polakom żyć dłużej, zdrowiej aktywniej. A zatem, chcę powiedzieć jako lekarz przede wszystkim. Moi drodzy. Dużo zależy przede wszystkim od nas. Dziś mamy w Zabrzu wielkie święto. Wysłuchaliśmy wykładu, który wygłaszał wieki europejski lider kardiochirurgii transplantologii, profesor Axel Haverich z Hanoweru, który podkreślił, że jeżeli naprawdę chcesz zredukować szanse miażdżycy, udaru, zwału, nie tylko kontroluj ciśnienie, do czego ja będę państwa namawiał. Wystarczy dwa razy dziennie zmierzyć sobie poziom. Z pomocą lekarza rodzinnego, internisty, ustalić, pisząc dziennie w notesiku, jakie mamy wykresy. Broń Boże nie kurzyć papierosów. To jest pierwsza rzecz. Lub jeszcze gorszego świństwa. E-papierosów. Świństwa podkreślam. Z pełną odpowiedzialnością tego słowa.

Panie profesorze. Jakie dziś ma pan ciśnienie?

Rano miałem ciśnienie 145 na 85.

Ja miałem 132 85. Chyba nieźle.

Może być.

Pytam dlatego, bo pan przyznał, że w pewnym momencie zaniedbał regularne badanie ciśnienia.

To prawda.



