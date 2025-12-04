Ponad 7000 unikatowych artefaktów archeologicznych, w tym miecz Hunów, hełmy polskich husarzy i złote ikony znaleziono w domu Walerego Horbatowa, byłego ukraińskiego polityka. Skarby trafiły do Narodowego Muzeum Historii Ukrainy.

/ Państwowe Biuro Śledcze Ukrainy / Materiały prasowe

Ponad 7000 artefaktów archeologicznych trafiło do Narodowego Muzeum Historii Ukrainy.

Skarby zostały znalezione w domu byłego przewodniczącego Rady Ministrów Autonomicznej Republiki Krymu.

Wśród znalezisk są m.in. miecze, hełmy, złote ikony, biżuteria i monety z różnych epok.

Bądź na bieżąco! Wejdź na stronę główną RMF24.pl.

Narodowe Muzeum Historii Ukrainy otrzymało niedawno największy w swojej historii zbiór zabytków. Kolekcja zarekwirowana z domu Horbatowa, byłego przewodniczącego Rady Ministrów Autonomicznej Republiki Krymu, liczy ponad 7000 unikatowych artefaktów archeologicznych.

Archeologiczne skarby

Śledczy prowadzą sprawę od 2022 roku. Artefakty archeologiczne znaleźli w posiadłości byłego deputowanego oraz w jego biurze. Obecnie jest ich już 7000 i pochodzą z różnych epok, od starożytności po średniowiecze.

Wideo youtube

Wśród odzyskanych artefaktów są m.in. unikatowy miecz Hunów ze złotymi zdobieniami, złota ikona bizantyjska z XI-XII wieku przedstawiającą Michała Archanioła, antyki scytyjskie i starożytne, a także miecze z okresu Wielkich Wędrówek Ludów. Do tego znaleziono też biżuterię, hełmy polskich husarzy, ikony i inne przedmioty o wartości historycznej i kulturowej. Część z artefaktów została już zaprezentowana zwiedzającym.

Kulisy sprawy

W kwietniu 2022 roku pracownicy SBI odkryli pierwszą część kolekcji w jednym z kijowskich lokali biurowych należących do byłego deputowanego. Podczas przeszukań zabezpieczono ponad 6000 przedmiotów o wartości historycznej i kulturowej. Kolejne poszukiwania w maju ujawniły jeszcze jedną skrytkę z ponad tysiącem artefaktów, które mogły pochodzić z nielegalnych wykopalisk lub zostać nielegalnie wywiezione z Funduszu Muzealnego Ukrainy.

Śledztwo w sprawie nielegalnego przywłaszczenia wartości kulturowych prowadzi Prokuratura Generalna. Przekazanie kolekcji do muzeum to ważny krok w ochronie dziedzictwa narodowego Ukrainy i przeciwdziałaniu nielegalnemu handlowi zabytkami.