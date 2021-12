Zmarł Janos Kobor. Wokalista i założyciel słynnego węgierskiego zespołu rockowego Omega miał 78 lat.

Smutną informację zespół przekazał na Facebooku. Jak podkreślono w oświadczeniu Janos Kobor zmarł po krótkiej chorobie. Przypomniano, że kochały go miliony fanów. "Był gwiazdą rocka" - napisano.

"Brakuje słów, pozostaje cisza. Pozostanie w naszych sercach na zawsze" - podkreślili członkowie zespołu.

Węgierskie media, m.in. dziennik "Blikk" poinformowały, że Kóbor zmarł z powodu koronawirusa. Muzyk miał trafić do szpitala na początku listopada.



Nie żyje Janos Kobor

Janos Kobor urodził się 17 maja 1943 w Budapeszcie. Był laureatem nagród Kossutha i Ferenca Liszta.

W 1962 roku Janos Kobor wraz z kolegami założył zespół Omega. Grupa ma na swoim koncie wielki hit "Gyöngyhajú lány" (ang. "The Girl With The Pearl's Hair"). Piosenka cieszy się ogromną popularnością.

Polską wersję utworu - "Dziewczyna o perłowych włosach" wykonał m.in. zespól Kult.

Angielką wersję utworu wykonała natomiast znakomita grupa Scorpions.

Janos Kobor był także producentem, reżyserem i inżynierem dźwięku.