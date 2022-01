Michael Lee Aday – bardziej znany jako Meat Loaf – zmarł w wieku 74 lat. Informacja o jego śmierci pojawiła się na oficjalnym fanpage artysty na Facebooku.

Meat Loaf miał 74 lata / FERDY DAMMAN / PAP

Amerykański piosenkarz i aktor był znany szerokiej publiczności dzięki takim przebojom jak I’d Do Anything For Love (But I Won’t Do That) czy Bat Out of Hell.

Wideo youtube

W oświadczeniu rodziny czytamy, że w ostatnich godzinach życia muzykowi towarzyszyła żona Deborah, córki Pearl i Amanda oraz bliscy przyjaciele.

"Jego niesamowita kariera trwała przez sześć dekad. W tym czasie sprzedał ponad 100 milionów albumów na całym świecie i zagrał w ponad 60 filmach wliczając: ‘Podziemny krąg’, ‘Focus’, ‘Rocky Horror Picture Show’, czy ‘Świat Wayna’ (...) ‘Bat Out of Hell’ (najbardziej znany album piosenkarza - przyp. RMF FM) pozostaje w dziesiątce najlepiej sprzedających się płyt wszech czasów" - czytamy.



/ASSOCIATED PRESS/ ALESSANDRO DELLA BELLA /PAP

/ PAUL BUCK / PAP/EPA