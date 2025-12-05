W luksusowych wnętrzach hotelu Bab al-Qasr w Abu Zabi, z dala od europejskich kamer i mikrofonów, odbywają się tajne rozmowy między wpływowymi politykami i lobbystami z Niemiec oraz Rosji - ujawnia niemiecki tygodnik "Die Zeit". Spotkania, w których uczestniczą m.in. byli wysocy urzędnicy rządu Angeli Merkel i przedstawiciele Kremla, mają na celu przywrócenie dialogu między Berlinem a Moskwą.

Tajne spotkania Niemców z Rosjanami

Niemiecki tygodnik poinformował, że w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, dochodzi do poufnych kontaktów między politykami i lobbystami z Niemiec i Rosji. "Emirat Abu Zabi jest idealnym miejscem na konspiracyjne spotkania dyplomatów z Niemiec i Rosji. Obywatele obu państw mogą tam bez przeszkód dotrzeć. W pustynnym państwie mają zapewnioną dyskrecję" - pisze "Die Zeit".

Jak dowiedziała się redakcja, w pierwszy weekend listopada delegacja zaufanych ludzi Władimira Putina wynajęła na tajne spotkanie z byłymi niemieckimi politykami i lobbystami pokoje w luksusowym hotelu Bab al-Qasr nad Zatoką Perską.

Według "Die Zeit" było to co najmniej czwarte spotkanie Niemców z Rosjanami; wcześniej spotykano się w stolicy Azerbejdżanu, Baku. W Abu Zabi obecni byli: były szef urzędu kanclerskiego (w czasach gdy kanclerzem była Angela Merkel) Ronald Pofalla z CDU i prezes Forum Niemiecko-Rosyjskiego Martin Hoffmann, a także prawdopodobnie były szef SPD Matthias Platzek.

Ze strony rosyjskiej udział brali szef rady nadzorczej Gazpromu Wiktor Zubkow i pełnomocnik prezydenta Rosji ds. praw człowieka Walery Fadejew. Ten drugi - jak zaznacza "Die Zeit" - ma z powodu wojennej propagandy zakaz wjazdu do Unii Europejskiej. W ostatniej chwili swój udział odwołał pełnomocnik Putina do spraw kultury Michaił Szwydkoj.

Michaił Szwydkoj poleci do Niemiec?

Zdaniem "Die Zeit" tematem rozmów między "starymi znajomymi" jest ożywienie "Dialogu Petersburskiego" - formatu rozmów niemiecko-rosyjskich zapoczątkowanych w 2001 przez kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera i Władimira Putina. Angela Merkel odwołała "Dialog Petersburski" w 2021 r. ze względu na napięcia między Berlinem a Moskwą.

"Die Zeit" pisze, że podczas spotkania w Abu Zabi strona niemiecka poinformowała o podróży Ronalda Pofalli i Martina Hoffmanna do Moskwy na początku grudnia. Co więcej, możliwa będzie wizyta Michaiła Szwydkoja w Niemczech. Na jego przyjazd wyraził podobno zgodę minister spraw zagranicznych Johann Wadephul.

"Byłaby to pierwsza od wybuchu wojny przeciwko Ukrainie cztery lata temu wizyta przedstawiciela rosyjskiego rządu i polityczny tryumf Kremla" - ocenił "Die Zeit".

Gazeta zaznaczyła, że Szwydkoj nie znajduje się na liście osób objętych zakazem wjazdu do Niemiec i od lat utrzymuje bliskie kontakty z Niemcami. W latach odprężenia był częstym gościem w Niemczech. Jest fanem twórczości Thomasa Manna i "przyjazną twarzą Kremla". "Interesuje się muzyką i teatrem, ale powodem wizyty w Niemczech nie jest zapewne pragnienie obejrzenia baletu 'Jezioro łabędzie' w wykonaniu Berlińskiego Baletu Państwowego" - ironizuje redakcja.