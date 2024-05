To ostatnie godziny, że sprawdzić swoją wiedzę przed egzaminem ósmoklasisty. Trzydniowy maraton ruszy we wtorek od egzaminu z języka polskiego, w środę matematyka i na koniec w czwartek egzamin z języka obcego. Jak co roku tuż po zakończeniu egzaminów na naszej stronie opublikujemy arkusze zadań oraz propozycje rozwiązań, przygotowane przez ekspertów. A już teraz przypominamy, co było na egzaminach ósmoklasisty w poprzednich latach. Sprawdź poniżej.