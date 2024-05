Już w przyszłym tygodniu odbędzie się egzamin ósmoklasisty, czyli pierwszy poważny test tegorocznych absolwentów szkół podstawowych. Przed nimi zmagania z zadaniami z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. Jak co roku tuż po zakończeniu egzaminów na naszej stronie opublikujemy arkusze zadań oraz propozycje rozwiązań, przygotowane przez ekspertów.

Na zdjęciu egzamin ósmoklasisty 2023 w szkole podstawowej w Gorzowie Wielkopolskim / Lech Muszyński / PAP

Po raz pierwszy egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. Co ważne, egzamin jest obowiązkowy - każdy uczeń musi do niego przystąpić, by ukończyć szkołę podstawową. Nie został jedna określony minimalny wynik, jaki powinno się uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty - terminy

Podobnie jak w poprzednich latach, egzamin ósmoklasisty rozpocznie się od sprawdzenia wiedzy z języka polskiego. Ten egzamin zaplanowano na wtorek, 14 maja. Egzamin rozpocznie się o 9:00 i potrwa 120 minut.

Podobnie będzie z matematyką w dniu następnym, w środę 15 maja. Egzamin rozpocznie się o 9:00, ale uczniowie na jego napisanie będą mieli mniej czasu - 100 minut.

Ostatnia część egzaminu - sprawdzian z obcego nowożytnego odbędzie się w czwartek, 16 maja. Rozpocznie si e o 9:00 i potrwa 90 minut.

Największa grupa ósmoklasistów (97,7 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 1,9 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,4 proc. ósmoklasistów.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów.

Wyniki tegorocznych zmagań z egzaminem ósmoklasisty poznamy 3 lipca.

Uczniowie, którzy z różnych powodów nie przystąpią do egzaminu ósmoklasisty w terminie podstawowym lub ich praca zostanie unieważniona, będą mogli przystąpić do niego w tak zwanym terminie dodatkowym. Odbędzie się on w dniach 10-12 czerwca.

Arkusze egzaminów ósmoklasisty na RMF24

Do egzaminu ósmoklasistów w tym roku przystąpi ponad 214 500 uczniów z ponad 11 190 szkół. To z myślą o nich i ich rodzicach portal RMF24 tuż po zakończeniu egzaminów opublikuje arkusze zadań. Chwilę później na naszej stronie przedstawimy propozycje rozwiązań, przygotowane przez ekspertów.