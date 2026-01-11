Utrudnienia w funkcjonowaniu Lotniska Chopina w Warszawie. Z powodu opadów śniegu i konieczności odśnieżania pasa startowego samoloty PLL LOT z Bukaresztu i Stambułu skierowano w niedzielę wieczorem do Poznania. Część lotów jest opóźniona.

De-icing (odladzanie) samolotu, zdjęcie ilustracyjne. / Shutterstock

Intensywne opady śniegu sprawiają, że pas startowy musi być regularnie odśnieżany. W tym czasie samoloty czekające na lądowanie pozostają w tzw. holdingu, czyli krążą nad miastem. Dwa rejsowe samoloty Polskich Linii Lotniczych LOT zostały skierowane do Poznania - mówił w niedzielę wieczorem Piotr Rudzki z biura prasowego warszawskiego lotniska.

Ze względu na trudne warunki pogodowe, w niedzielę odwołany został wieczorny rejs samolotu PLL LOT z Warszawy do Zielonej Góry - poinformował rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski.

Pasażerowie odlatujący z Lotniska Chopina mogą się spodziewać opóźnionych startów również ze względu na konieczność odladzania samolotów. To rutynowa procedura przeprowadzana w czasie opadów śniegu czy silnych mrozów - powiedział Piotr Rudzki z Lotniska Chopina.

Trwająca kilkanaście minut procedura tzw. de-icingu, polegająca na usunięciu z samolotu śniegu i lodu za pomocą strumienia gorącej mieszaniny glikolu i wody, nie jest zaplanowana w rozkładzie lotów, więc jej przeprowadzenie automatycznie powoduje opóźnienie.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce i jeden z większych portów lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2025 r. skorzystało z niego ponad 24 mln podróżnych - najwięcej w historii.