Tematy proste, jesteśmy spokojni - tak ósmoklasiści z jednej z wrocławskich szkół ocenili dzisiejszy egzamin z języka angielskiego. Czy rzeczywiście zadania przegotowane przez CKE były łatwe? Na naszej stronie publikujemy arkusze, wkrótce pojawią się także odpowiedzi.

Uczniowie przed egzaminem ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 21 im. Orląt Lwowskich w Gorzowie Wielkopolskim / Lech Muszyński / PAP

Czwartek to trzeci ostatni dzień egzaminów ósmoklasisty. Uczniowie zmierzyli się z testem z języka obcego. Najwięcej uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej wybrało - angielski. Aż 97,5 procent. Drugim wyborem uczniów jest niemiecki (2,2 proc. uczniów). Pozostałe języki deklarowane przez ósmoklasistów to: francuski, hiszpański, rosyjski i włoski - wybrało je 0,3 proc. zdających.

Co egzaminie z języka angielskiego mówią ósmoklasiści?

Ósmoklasiści ze Szkoły Podstawowej numer 84 we Wrocławiu, z którymi po egzaminie ósmoklasistów z języka angielskiego, rozmawiał nasz reporter przyznawali, że test był łatwy, tematy proste. Większość zaznaczała, że jest spokojna o wyniki i czuje ulgę, że są już po egzaminie.

Poniżej publikujemy arkusze CKE z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. Możecie je pobrać w formie linku i obejrzeć jako galeria zdjęć. Wkrótce pojawią się także odpowiedzi.

Egzamin ósmoklasisty 2022. Arkusze i odpowiedzi z języka angielskiego

TEST ÓSMOKLASISTY. ARKUSZE EGZAMINACYJNE CKE Z JĘZYKA ANGIELKSIEGO. KLIKJNIJ, ABY POBRAĆ PLIK >>>

TRANSKRYPCJA TEKSTÓW Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. KLIKNIJ, ABY POBRAĆ PLIK >>>

Egzamin ósmoklasisty 2022. Język angielski - rozwiązania / RMF24

Egzamin ósmoklasisty 2022. Rozwiązania testu z języka angielskiego

Egzamin ósmoklasisty 2022. Rozwiązania testu z języka angielskiego / RMF24

Trzy dni egzaminów ósmoklasisty

We wtorek ósmoklasiści pisali test z języka polskiego. Arkusze CKE i propozycję odpowiedzi znajdziecie TUTAJ>>>

Z kolei w środę uczniowie ósmych klas szkół podstawowych zmagali się z zadaniami z matematyki. Arkusze CKE i propozycje rozwiązań zadań dostępne TUTAJ>>>

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty to warunek ukończenia szkoły podstawowej.

Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie przystąpi do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie - w dniach 13-15 czerwca.

Terminy dodatkowe

Oto terminy dodatkowe egzaminu ósmoklasisty:

· 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 9 - egzamin z j. polskiego,

· 14 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 9 - egzamin z matematyki,

· 15 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 9 - egzamin z j. obcego nowożytnego.

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty?

Na wyniki egzaminów ósmoklasiści muszą czekać aż do 1 lipca 2022 roku. Zaświadczenia o wynikach egzaminu uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych otrzymają 8 lipca.

Nie można nie zdać egzaminu ósmoklasisty, ale jego wynik ma znaczenie w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Liczba punktów branych pod uwagę podczas rekrutacji w połowie składa się z punktów za egzamin, a w drugiej połowie - za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

W tym roku rywalizacja o miejsca w cieszących się największych zainteresowaniem szkołach ponadpodstawowych będzie utrudniona, ponieważ - w wyniku reform oświaty - w rekrutacji weźmie udział półtora rocznika. Wynika to ze skumulowania liczby uczniów, którzy rozpoczynali swoją edukację w wieku 6 i 7 lat - efekt ten będzie występował jeszcze w kolejnym roku.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty są ostateczne i nie mogą być sądownie podważone.