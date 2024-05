Egzamin z nowożytnego języka obcego na zakończenie trzydniowego maratonu egzaminu ósmoklasisty. Ten egzamin już dziś. Dla 97,7 proc. ósmoklasistów będzie to język angielski. O godzinie 13:00 na naszej stronie opublikujemy arkusze CKE, chwilę później także propozycje rozwiązań.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy - każdy uczeń musi do niego przystąpić, by ukończyć szkołę podstawową. Nie został jednak określony minimalny wynik, jaki powinno się uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

We wtorek ósmoklasiści pisali egzamin z języka polskiego, wczoraj z matematyki. Dziś przyszedł czas na język obcy.

Egzamin ósmoklasisty 2024. Język angielski najczęściej wybierany

Ostatnia część egzaminu ósmoklasisty 2024 - sprawdzian z języka obcego nowożytnego - rozpocznie się o 9:00 i potrwa 90 minut.

Największa grupa ósmoklasistów (97,7 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 1,9 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej.

Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,4 proc. ósmoklasistów.

Egzamin ósmoklasisty - na RMF24 opublikujemy arkusze CKE oraz propozycje rozwiązań

Do egzaminu ósmoklasistów w tym roku przystępuje ponad 226 000 uczniów z ponad 11 190 szkół. To z myślą o nich i ich rodzicach portal RMF24 o godzinie 13:00 opublikuje arkusze CKE. Chwilę później na naszej stronie przedstawimy propozycje rozwiązań, przygotowane przez ekspertów.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2024. JĘZYK POLSKI. ARKUSZE CKE <<< TUTAJ >>>

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2024. MATEMATYKA. ARKUSZE CKE <<< KLIKNIJ TUTAJ >>>

Egzamin ósmoklasisty 2024. Kiedy wyniki?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024 zostaną ogłoszone 3 lipca 2024 r. w systemie ZIU na stronie www.wyniki.edu.pl. Tego samego dnia uczniowie otrzymają zaświadczenia o wynikach.

Osoby, które nie przystąpią do egzaminu ósmoklasisty w maju, mogą to zrobić w drugim terminie, w czerwcu: w dniach 10-12 czerwca.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia.