Na terenie dawnego kamieniołomu Kadzielnia w Kielcach trwa budowa sztucznego lodospadu. Inicjatywa realizowana przez Świętokrzyski Klub Alpinistyczny oraz Geonaturę Kielce przyciąga uwagę zarówno miłośników wspinaczki, jak i spacerowiczów.

Na terenie kieleckiej Kadzielni powstaje sztuczny lodospad– nowa zimowa atrakcja dla wspinaczy (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Na Kadzielni w Kielcach powstaje sztuczny lodospad o wysokości około 30 metrów, przeznaczony dla doświadczonych wspinaczy.

Formacja lodowa jest widoczna z alejek spacerowych.

Organizatorzy apelują o zachowanie ostrożności i niepodchodzenie pod ścianę lodu ze względu na ryzyko spadających odłamków.

Lodospad powstaje na wschodniej ścianie Skałki Geologów i docelowo osiągnie wysokość około 30 metrów. Do jego utworzenia wykorzystuje się wodę tłoczoną z dawnego Jeziora Szmaragdowego. Cała formacja składa się z kilku "nitek" lodowych i powstaje z około 500 ton zamrożonej wody. Tempo prac uzależnione jest od warunków pogodowych i utrzymujących się mrozów. Organizatorzy przewidują, że pierwsi wspinacze pojawią się na ścianie w niedzielę wieczorem lub na początku przyszłego tygodnia.

Skorzystać mogą wyłącznie doświadczeni alpiniści

Wspinaczka lodowa na Kadzielni przeznaczona jest wyłącznie dla doświadczonych alpinistów i wymaga wcześniejszego uzgodnienia z organizatorami. Lodospad jest jednak dobrze widoczny z ogólnodostępnych alejek spacerowych, a dodatkową atrakcją jest możliwość obserwacji formacji podczas przejazdu tyrolką, działającą w systemie rezerwacji.

Świętokrzyski Klub Alpinistyczny apeluje do spacerowiczów i turystów o zachowanie ostrożności i niepodchodzenie bezpośrednio pod ścianę lodu. Spadające z wysokości 30 metrów bryły lodu lub skał mogą stanowić poważne zagrożenie.

Kadzielnia - perełka Kielc

Kadzielnia to jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc w Kielcach. Dawny kamieniołom, położony w południowej części miasta, słynie z unikatowych formacji skalnych, licznych skamieniałości oraz największego w regionie skupiska jaskiń i schronisk skalnych (opisano ich łącznie 25). Trzy z nich - Jaskinia Odkrywców, Prochownia i Szczelina - udostępniono do zwiedzania w ramach podziemnej trasy turystycznej. W południowej części Kadzielni znajduje się także amfiteatr.

Ostatni raz sztuczny lodospad powstał na Kadzielni w 2021 roku.