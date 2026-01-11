Ukraińskie wojsko zaatakowało trzy rosyjskie platformy wiertnicze na Morzu Kaspijskim – poinformował w niedzielę Sztab Generalny Ukrainy. Podkreślono, że wydobywana w nich ropa służy do zaopatrywania armii Kremla.
Zaatakowane platformy - W. Filanowskiego, Jurija Korczagina i Walerija Grajfera - należą do rosyjskiej firmy Łukoil.
"Odnotowano bezpośrednie trafienia. Skala zniszczeń jest obecnie szacowana" - przekazał ukraiński sztab.
Do ataków doszło w nocy 11 stycznia, a przeprowadziły je siły specjalne.
Armia Ukrainy poinformowała również o innych atakach. W rejonie miejscowości Baraniczewe (terytorium okupowanego obwodu ługańskiego) ostrzelano wyrzutnię przeciwlotniczego systemu rakietowego Buk-M3. Według wstępnych danych odnotowano trafienia i eksplozje.
W pobliżu miejscowości Nowotroickie (terytorium okupowanego obwodu chersońskiego) ostrzelano magazyn jednostki zaopatrzenia materiałowo-technicznego 49. Armii.
W nocy z piątku na sobotę Ukraińcy trafili zaś m.in. w bazę paliwową w rosyjskim obwodzie wołgogradzkim.