Grupa krajów europejskich, z Niemcami na czele, dyskutuje o wysłaniu wojska na Grenlandię. Premierka Danii Mette Frederiksen powiedziała w niedzielę, że jej kraj znajduje się w "decydującym momencie" w sprawie Grenlandii, autonomicznego terytorium, któremu prezydent USA Donald Trump grozi aneksją.

Wizyta wiceprezydenta USA J.D. Vance'a na Grenlandii w marcu 2025 r. / JIM WATSON/AFP/East News / East News

Niemcy i Wielka Brytania chciałyby zwiększyć obecność wojskową na Grenlandii, by pokazać USA, że Europa traktuje bezpieczeństwo Arktyki poważnie.

Grenlandczycy podkreślają, że chcą decydować o swoim losie samodzielnie, nie chcą być ani Amerykanami, ani Duńczykami.

Europejscy politycy, w tym Ursula von der Leyen, podkreślają, że decyzje dotyczące Grenlandii należą do Danii i Grenlandii, ale Arktyka to też ważny temat dla NATO i UE.

Donald Trump zapowiedział, że USA chcą porozumienia z Grenlandią.

Plany "zwiększenia obecności wojskowej"

Agencja Bloomberg napisała, że grupa europejskich krajów, na czele w Wielką Brytanią i Niemcami, omawia plany zwiększenia swojej obecności wojskowej na Grenlandii, aby przekonać Trumpa, że Europa poważnie traktuje bezpieczeństwo w Arktyce.

Według anonimowych źródeł, na które powołuje się Bloomberg, Niemcy mają zamiar zaproponować utworzenie wspólnej misji NATO w celu monitorowania i ochrony interesów bezpieczeństwa w regionie Arktyki.

Rozmówcy Bloomberga uściślają, że misja NATO "Baltic Sentry" (Bałtycka Straż), rozpoczęta rok temu w celu ochrony infrastruktury krytycznej na Morzu Bałtyckim, mogłaby posłużyć za wzór dla nowej misji "Arctic Sentry", która obejmowałaby Grenlandię.

"Stawka wykracza poza to, co widać gołym okiem"

Dochodzi do konfliktu o Grenlandię, to decydujący moment, stawka wykracza poza to, co widać gołym okiem - powiedziała Mette Frederiksen podczas debaty z liderami duńskich partii politycznych.

Wcześniej w niedzielę liderzy wszystkich pięciu partii zasiadających w parlamencie Grenlandii napisali we wspólnym oświadczeniu, że "nie chcą być Amerykanami ani Duńczykami, ale Grenlandczykami".

Liderzy grenlandzkich partii oświadczyli, że są otwarci na "dialog z sojusznikami i krajami, z którymi współpracują", w tym USA, ale na zasadach poszanowania dyplomacji i prawa.

Niemieckie wsparcie

Wsparcie dla Grenlandii w niedzielę wyrazili szef MSZ Niemiec Johann Wadephul i niemiecki minister finansów Lars Klingbeil. Jest całkiem oczywiste, że o tym, co dzieje się na Grenlandii, decydują Grenlandczycy. A także Królestwo Danii - powiedział Wadephul przed odlotem do Waszyngtonu, gdzie w poniedziałek ma spotkać się z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio.

Z kolei Klingbeil oświadczył, że "suwerenność i integralność terytorialna muszą być szanowane". Wzmacniamy bezpieczeństwo w Arktyce razem, jako sojusznicy NATO, a nie przeciwnicy - powiedział minister, który udał się do Waszyngtonu na spotkanie szefów resortów finansów państw G7, poświęcone kluczowym surowcom.

Także przewodnicząca KE Ursula von der Leyen przypomniała stanowisko Unii Europejskiej w sprawie Grenlandii. Tylko Dania i Grenlandia mogą decydować o sprawach dotyczących Danii i Grenlandii. Nic o nich bez nich - powiedziała.

Przyznała jednak, że jest to także temat europejski, ponieważ bezpieczeństwo Arktyki ma dla nas ogromne znaczenie. I co najważniejsze, jest to temat dla NATO - dodała.

Trump chce porozumienia z Grenlandią

Donald Trump w piątek oświadczył, podczas spotkania w Białym Domu na temat przyszłości wenezuelskiego sektora naftowego, że chce porozumienia z Grenlandią - "jeśli nie po dobroci, to w trudniejszy sposób". Zaznaczył, że jeśli USA tego nie zrobią, uczynią to Rosja lub Chiny.

Słowa Trumpa niejako potwierdził w niedzielę naczelny dowódca Sił Sojuszniczych NATO w Europie Alexus Grynkewich, który podczas konferencji bezpieczeństwa w Saelen w Szwecji powiedział, że na dalekiej północy obserwowane są rosyjskie i chińskie okręty podwodne.

W miarę jak lód się cofa, a dostęp tam się rozszerza, z pewnością widzimy współpracę Rosji i Chin. Widzieliśmy chińskie okręty patrolujące z rosyjskimi nie tylko wzdłuż północnego wybrzeża Rosji, ale także na północ od Alaski i w pobliżu Kanady. To nie są pokojowe działania, oni nie badają fok czy niedźwiedzi polarnych - stwierdził Grynkewich.

Dodał, że państwa członkowskie NATO prowadzą konstruktywne dyskusje na temat Grenlandii. To jest najważniejsze: członkowie Sojuszu, którzy współpracują ze sobą od wielu lat, rozmawiają ze sobą i wspólnie pracują nad rozwiązaniem tych drażliwych kwestii - powiedział Grynkewich

Tymczasem dyplomaci z krajów nordyckich odrzucają te twierdzenia - napisał w niedzielę brytyjski dziennik "Financial Times". To po prostu nieprawda, że są tam Chińczycy i Rosjanie. Widziałem dane wywiadowcze. Nie ma tam żadnych okrętów ani łodzi podwodnych - powiedział jeden z wysokich rangą dyplomatów.