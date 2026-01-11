Trudne warunki atmosferyczne panują w północnej Polsce. W kilku pomorskich gminach odwołano zajęcia dydaktyczne. Uważać powinni zmotoryzowani.

​Uczniowie nie pójdą do szkół w kilku gminach na północy kraju. IMGW ostrzega przed trudnymi warunkami atmosferycznymi / Shutterstock/IMGW /

W województwie pomorskim trudne warunki na drogach powodują śnieg, błoto pośniegowe oraz zaspy i koleiny.

Od soboty doszło tam do 125 kolizji i dwóch wypadków, w których ranne zostały cztery osoby.

W kilku gminach regionu odwołano zajęcia szkolne, a IMGW wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu i silnym wiatrem.

Z powodu pogody zajęcia szkolne odwołano m.in. na terenie gmin: Nowy Dwór Gdański, Główczyce i Potęgowo.

W województwie pomorskim kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami na drogach. Jak informują służby drogowe, w regionie zalega śnieg, błoto pośniegowe, a miejscami tworzą się koleiny i zaspy. Na niektórych odcinkach jezdnia jest czarna i mokra, jednak w wielu miejscach warunki są bardzo trudne.

Niebezpiecznie jest na drogach wojewódzkich, m.in. na trasach Borkowo Lęborskie - Krokowa - Celbowo (DW 213) oraz Malbork - Dzierzgoń - Susz (DW 515), gdzie zalega zajeżdżony śnieg. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku informował w niedzielę wieczorem, że na trasach pracuje łącznie ponad 100 pojazdów odśnieżających i zwalczających gołoledź.

Od soboty na Pomorzu doszło do 125 kolizji i dwóch wypadków drogowych, w których ranne zostały cztery osoby - przekazał asp. Łukasz Kirkuc z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

W regionie obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu, silnym wiatrem i zamieciami śnieżnymi, wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.