​Siatkarze Bogdanki LUK Lublin po raz pierwszy w historii zdobyli Puchar Polski. W finale turnieju rozgrywanego w krakowskiej Tauron Arenie pokonali Asseco Resovię Rzeszów 3:0 (25:15, 25:20, 25:20).

Puchar Polski dla Bogdanki LUK Lublin. / Łukasz Gągulski / PAP

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Resovia trzykrotnie zdobyła Puchar Polski - po raz ostatni jednak w 1987 roku. Poprzednio w finale grała w 2015 roku.

LUK Bogdanka Lublin w półfinale pokonała Indykpol AZS Olsztyn 3:2 (25:19, 16:25, 25:18, 30:32, 15:12). Rzeszowianie byli lepsi od PGE Projektu Warszawa, z którym wygrali w sobotę 3:0 (25:21, 25:22, 25:22).

Niedzielny finał był jednostronnym widowiskiem. Jak relacjonuje dziennikarz RMF FM Paweł Konieczny, to chyba najbardziej zaskoczyło blisko 15 tysięcy kibiców oglądających to spotkanie w Tauron Arenie Kraków.

Wczoraj lublinianie zagrali pięciosetowy mecz półfinałowy, a ekipa z Rzeszowa odprawiła rywala ekspresowo w trzech partiach. Dziś Bogdanka zagrała na 100 proc. swoich możliwości - a na zagrywce, ataku i w bloku brylował Wilfredo Leon. To właśnie on poprowadził swój zespół do zdobycia historycznego trofeum - relacjonuje reporter RMF FM.

Trzy sety wystarczyły

Bogdanka rozpoczęła w imponującym stylu, obejmując prowadzenie 7:2, po asie serwisowym Wilfredo Leona. Trener Resovii Massimo Botti, który w poprzednim sezonie doprowadził lubelski zespół do mistrzostwa Polski, poprosił o czas. Nic to nie dało, Bogdanka zdobyła dwa kolejne punkty, a po chwili prowadziła już 12:3. To był prawdziwy nokaut, po którym Resovia nie była się stanie podnieść już do końca seta.

W drugiej partii Rzeszowianie zdobyli pierwszy punkt, ale Bogdanka szybko zbudowała 5-punktową przewagę 7:2. Resovia nie była w stanie jej zniwelować. Po asie serwisowym Leona mistrzowie Polski prowadzili 15:9. Botti próbował ratować sytuację biorąc czas. Przyniosło to tylko chwilowy efekt, bo jego podopieczni zmniejszyli straty do trzech punktów - 13:16, ale przegrywali 13:18 i 16:23. Losy seta były przesądzone.

W trzeciej partii Resovia grała skuteczniej i po asie serwisowym Klemena Cebulja prowadziła 11:8. Bogdanka szybko opanowała sytuację i wyrównała stan seta. Blok Fynniana McCarthy’ego dał podopiecznym Stephane Antigi prowadzenie 18:16. To był przełomowy moment seta. Chwilę później było już 23:19. Mecz zakończył autowy atak Jakuba Buckiego.

Najlepszym zawodnikiem spotkania wybrano atakującego Bogdanki Kewina Sasaka.

Bogdanka LUK Lublin - Asseco Resovia Rzeszów 3:0 (25:15, 25:20, 25:20).

Bogdanka LUK Lublin: Jackson Young, Fynnian McCarthy, Marcin Komenda, Wilfredo Leon, Aleks Grozdanow, Kewin Sasak - Thales Hoss (libero) - Daenan Gyimah.

Asseco Resovia Rzeszów: Karol Butryn, Klemen Cebulj, Danny Demyanenko, Marcin Janusz, Mateusz Poręba, Artur Szalpuk - Paweł Zatorski (libero) - Yacine Louati, Jakub Bucki, Cezary Sapiński, Erik Shoji.