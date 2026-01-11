Rzadki egzemplarz komiksu "Action Comics No 1" z 1938 roku, w którym po raz pierwszy pojawił się Superman, został sprzedany prywatnemu kolekcjonerowi za 15 milionów dolarów (ok. 60 mln zł). To nowy rekord na rynku komiksów – poprzedni, ustanowiony w listopadzie, wynosił 9,12 mln dolarów za "Superman No 1".

Rekordowa sprzedaż: Komiks z Supermanem skradziony Nicolasowi Cage’owi sprzedany za 15 mln dolarów / East News/John Salangsang/Shutterstock/Rex Features/Dom aukcyjny Comic Connect /

Rzadki egzemplarz komiksu "Action Comics No 1", w którym zadebiutował Superman, został sprzedany za rekordowe 15 mln dolarów.

Komiks był wcześniej własnością aktora Nicolasa Cage’a, został mu skradziony i odzyskany po 11 latach.

To jeden z najlepiej zachowanych egzemplarzy na świecie, a jego burzliwa historia dodatkowo podniosła wartość.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Debiut Supermana jest jedną z kilku opowieści zawartych w "Action Comics No 1".

Sprzedany egzemplarz ma wyjątkową historię - pisze portal BBC. W 2000 roku został skradziony podczas imprezy z domu aktora Nicolasa Cage’a, który kupił go w 1996 roku za 150 tys. dolarów - co już wtedy było rekordem. Komiks odnaleziono dopiero po 11 latach w schowku w Kalifornii. Po odzyskaniu Cage sprzedał go na aukcji za 2,2 mln dolarów.

Egzemplarz oceniono na 9 w 10-stopniowej skali Certified Guaranty Company, co czyni go jednym z najlepiej zachowanych na świecie. Według nowojorskiego domu aukcyjnego Metropolis Collectibles/Comic Connect, zarówno sprzedający, jak i nabywca chcą pozostać anonimowi.

Eksperci podkreślają, że nie tylko stan zachowania, ale i burzliwa historia komiksu - w tym związek z hollywoodzkim gwiazdorem - wpłynęły na jego wartość. Odzyskanie komiksu sprawiło, że stał się ikoną amerykańskiej popkultury, podobnie jak Mona Lisa po kradzieży z Luwru - komentuje Stephen Fishler, szef Metropolis/ComicConnect.

Obecnie na świecie istnieje mniej niż 100 egzemplarzy "Action Comics No 1". Oryginalna cena komiksu wynosiła 10 centów - dziś to ok. 2,25 dolara.