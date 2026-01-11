Katastrofa lotnicza w Kolumbii. Sześć osób zginęło w sobotę w wypadku awionetki. Na pokładzie maszyny kierującej się do miasta Medellin był znany kolumbijski muzyk Yeison Jimenez.

Yeison Jimenez nie żyje / Gary I Rothstein/UPI/Shutterstock/ Rex Features / East News

Sześć osób zginęło w katastrofie awionetki w środkowej Kolumbii w sobotę, 10 stycznia.

Na pokładzie był znany kolumbijski muzyk Yeison Jimenez.

Samolot uderzył w ziemię, stanął w płomieniach i został niemal doszczętnie zniszczony.

Wśród ofiar znaleźli się dwaj piloci oraz czterech członków załogi, którzy mieli towarzyszyć Jimenezowi podczas koncertu w Medellin.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Jak przekazała kolumbijska Generalna Dyrekcja ds. Badania Wypadków Lotniczych, do tragicznego zdarzenia doszło w godzinach popołudniowych w pobliżu miasta Paipa, w departamencie Boyaca.

Maszyna, którą podróżował 34-letni piosenkarz i kompozytor kolumbijskiej muzyki popularnej, Yeison Jimenez, z nieznanych przyczyn uderzyła w ziemię, stanęła w płomieniach i niemal doszczętnie została strawiona przez ogień.

W sobotnim komunikacie władze departamentu Boyaca przekazały, że wśród ofiar katastrofy lotniczej było dwóch pilotów oraz czterech członków załogi. Osoby towarzyszące Jimenezowi w podróży miały wziąć z nim udział w zaplanowanym na sobotni wieczór koncercie.

Jimenez poza występami na scenie i skomponowaniem ponad 70 utworów znany był również jako juror telewizyjnych programów muzycznych.

Kolumbijskie media przypominają, że w jednej ze swoich ostatnich publikacji Jimenez napisał, "że zawsze jest pokorny, wiedząc, że to, co otrzymał od Boga może mu zostać zabrane".