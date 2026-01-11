Kto kandydatem PiS na premiera w 2027 r.? Jakie są obecnie najważniejsze wyzwania gospodarcze dla Polski i jak się z nimi uporać? Jaka przyszłość dla NATO w sytuacji, gdy Donald Trump mówi o pozyskaniu Grenlandii? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Mateusza Morawieckiego, szefa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, wiceprzewodniczącego PiS, byłego premiera. Zapraszamy!

Mateusz Morawiecki, były premier, wiceprezes PiS, szef Europejskich Konserwatystów i Reformatorów / Mikołaj Poruszek / RMF24

Były premier Mateusz Morawiecki będzie w poniedziałek gościem Tomasza Terlikowskiego w Porannej rozmowie w RMF FM. W rozmowie nie zabraknie pytań o sytuację gospodarczą Polski: o najważniejsze wyzwania dla naszego kraju na 2026 r.

Zapytamy także o sytuację wewnętrzną w PiS. Czy Mateusz Morawiecki chciałby ponownie zostać premierem? Porozmawiamy również o sytuacji międzynarodowej: przyszłości NATO, UE, Ukrainie, słowach prezydenta USA Donalda Trumpa o możliwości przejęcia Grenlandii.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube

https://www.youtube.com/@RMF24Video