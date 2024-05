Wielki powrót wyjątkowej akcji RMF FM. Ponownie wyruszamy na podbój polskich miast i miasteczek! Z niewyczerpanym entuzjazmem i bagażnikiem pełnym niespodzianek startuje "Twoje fajne miasto w RMF FM"! Już za tydzień wypatrujcie nas w Rawiczu. Sprawdź, jakie niespodzianki przygotowaliśmy i co zrobić, aby i Twoje miasto znalazło się na trasie ekipy najpopularniejszej stacji radiowej w kraju.

Po serii niezapomnianych spotkań podczas majówkowej podróży fajnego camperu RMF FM, zdecydowaliśmy się ruszyć w Polskę z naszą akcją Twoje fajne miasto w RMF FM. Wracamy, aby ponownie zobaczyć się z tysiącami naszych słuchaczy.

Do zobaczenia w Rawiczu!

Już za tydzień to malowniczy Rawicz w Wielkopolsce stanie się gorącym punktem na mapie Polski. Zapraszamy serdecznie mieszkańców oraz odwiedzających region w sobotę, 18 maja do naszego żółto-niebieskiego miasteczka.

Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji: od unikatowych gadżetów przez słodkości po gwarantowane uśmiechy w miłej atmosferze. Jednak to nie wszystko. Goście będą mieli rzadką okazję zobaczyć z bliska, jak powstają Fakty RMF FM, zajrzeć do naszego wozu satelitarnego oraz spotkać na żywo naszych reporterów.

A to dopiero początek naszej wspólnej przygody! W każdą sobotę, gdzieś między lokalnymi sklepikami, urokliwymi uliczkami, a może przed zabytkową fasadą, pojawi się żółty punkt - mobilne studio RMF FM, serce całej akcji.

"Twoje fajne miasto w RMF FM" jest czymś więcej niż radiowym happeningiem. Nie zapominamy bowiem, że każde miasto ma swoje tajemnice: historie niewypowiedziane, miejsca niezwykłe, które tylko czekają, aby je odkryć. RMF FM chce te historie usłyszeć - i sprawić, by usłyszała je cała Polska.

"Twoje fajne miasto w RMF FM" to także okazja dla mieszkańców, by zobaczyć, jak tworzy się radio na żywo, i - kto wie - może nawet na chwilę stać się częścią radiowej rodziny.

Zaproś nas do swojego miasta

Czy Twoje miasto zostanie kolejnym przystankiem na tej wyjątkowej mapie wydarzeń? Słuchajcie RMF FM i sprawdzajcie nasze strony w sieci.

Czekamy na także na Wasze zgłoszenia i historie, które razem możemy opowiedzieć całemu krajowi.

Nie traćcie czasu! Zaczynajcie już dziś myśleć o tym, co w Waszym mieście jest wyjątkowe, co chcielibyście pokazać całej Polsce i przygotujcie się na przygodę z RMF FM. Kto wie, może to właśnie ta akcja sprawi, że Wasze miasto stanie się nową radiową gwiazdą, a Wy - jej świadkami.