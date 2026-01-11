Czy polski rząd był nieskuteczny w swoich działaniach i przyjął złą taktykę negocjacyjną? Czy sprawa umowy z Mercosur jest definitywnie zamknięta? Czy zaskarżenie umowy do TSUE może coś zmienić w tej sprawie? Gościem w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej.

Dariusz Joński / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Węgry udzieliły azylu dwóm polskim obywatelom. Czy może chodzić o Zbigniewa Ziobro?

Dlaczego Donald Tusk wyrzucił do kosza ważny dla Nowej Lewicy projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy? Czy premier celowo uderzył w Lewicę? Czy broni przedsiębiorców, którzy są ważną częścią elektoratu Koalicji Obywatelskiej? Co znajdzie się w nowym projekcie i jak zamierzają przekonać do niego PSL, który stanowczo sprzeciwia się nowym uprawnieniom dla PiP.

O to wszystko zapytamy Dariusza Jońskiego z KO.

Porozmawiamy także o wecie prezydenta w sprawie ustawy cyfrowej i spotkaniu Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem.

