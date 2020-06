Niemal 350 tys. uczniów ósmych klas szkół podstawowych zdawało dziś egzamin z języka obcego. Największa grupa uczniów, bo aż prawie 96 proc., przystąpiła do testu z języka angielskiego. Dlatego też na naszych stronach publikujemy arkusze CKE z tego właśnie języka. Wkrótce pojawią się także propozycje odpowiedzi.

Uczniowie przed wejściem na egzamin ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr. 6 w Szczecinie, / Marcin Bielecki / PAP

Egzamin z języka obcego - podobnie jak poprzednie testy ósmoklasistów - rozpoczął się o godz. 9. Trwał 90 minut (mógł być wydłużony do 135 minut).

Największa grupa uczniów, bo aż prawie 96 proc., przystąpiła do testu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem był niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 3,8 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,5 proc. ósmoklasistów.

Egzamin ósmoklasisty 2020. "Bardzo łatwy test z języka angielskiego"



"Angielski był banalny napisałam go w 40, może 45 minut", "Angielski był bardzo łatwy . Myślę, że 100 % będzie. Najłatwiejszy ze wszystkich egzaminów " - pisali w mediach społecznościowych po wyjściu z egzaminu ósmoklasiści.

Podobnie oceniali test uczniowie Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach, który odwiedziła nasza reporterka Magdalena Grajnert.

Egzamin był prosty. Może jedynie za dużo słuchanek - mówił jeden z ósmoklasistów. Trzeba było np. napisać e-mail do koleżanki, która wyprowadza się za granicę - opisywał. Łatwy, sama przyjemność - dodał inny.

Choć zdarzały się i takie głosy. To był najtrudniejszy egzamin ze wszystkich. Choć dało się go napisać - zaznaczyła jedna z uczennic.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty do 31 lipca

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jego wynik uczniowie poznają do 31 lipca.

Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać (nie określono bowiem minimalnego wyniku, jaki każdy uczeń musi uzyskać), ale wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia - to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.