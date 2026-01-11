Puchar Świata w skokach narciarskich w Zakopanem wygrał Anze Lanisek. Drugi był Austriak Jan Hoerl, a trzeci jego rodak Manuel Fettner.

Najlepszy z Polaków był Kacper Tomasiak, zajął 11. miejsce. Maciej Kot był 18., a Paweł Wąsek 23.

Na 27. pozycji został sklasyfikowany lider PŚ Słoweniec Domen Prevc.

Zawody obserwował prezydent RP Karol Nawrocki z żoną.

Wyniki po I serii

Po pierwszej serii Paweł Wąsek uzyskał 129 m - dało mu to 9. miejsce.

Prowadził Austriak Jan Hoerl, który skoczył 144,5 m.

Drugi był Słoweniec Anze Lanisek - 138 m, a trzeci Austriak Manuel Fettner - 135,5 m.

Obok Wąska do serii finałowej awansował 10. Kacper Tomasiak - 126,5 m i 20. Maciej Kot - 124,5 m.

W finale nie wystąpił też Dawid Kubacki - 122,5 (36. miejsce).