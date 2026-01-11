Kamilowi Stochowi nie udało się awansować do drugiej serii konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. To jego pożegnanie z tą skocznią. Po sezonie utytułowany zawodnik kończy karierę. Zawody wygrał Anze Lanisek.
Awansu do finału w swoich ostatnich zawodach na Wielkiej Krokwi nie wywalczył 42. Kamil Stoch, lądując na 119,5 m. Sportowo była dętka, nie ma co kryć... - mówił przed kamerami Eurosportu polski mistrz.