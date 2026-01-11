Dramat podczas kuligu w miejscowości Grzebowilk w województwie mazowieckim. W wyniku wypadku zmarł 25-letni mężczyzna.

W miejscowości Grzebowilk w powiecie mińskim na leśnej drodze grupa młodych ludzi zorganizowała sobie kulig - informuje reporter RMF FM.

Do osobowego Nissana podczepione były dwa worki wypełnione słomą, na których siedziało pięć osób.

W trakcie skrętu siedzący na końcu 25-latek spadł z worka i uderzył w drzewo. Pomimo reanimacji, mężczyzna zmarł.

24-letni kierowca samochodu był trzeźwy. Został zatrzymany.