"Sprawa umowy z Mercosur była po prostu do wygrania, była do obronienia" - ocenił Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa i poseł Koalicji Obywatelskiej. Polityk na antenie Radia RMF24 skrytykował trwające protesty rolników, twierdząc, że zostały źle zorganizowane i upolitycznione.

Michał Kołodziejczak (zdj. archiwalne) / Piotr Molecki / East News

Kołodziejczak skrytykował brak jedności i słabą organizację protestów rolników w Polsce i UE.

Polityk zwrócił uwagę na upolitycznienie protestów i wykorzystanie ich przez skrajnie prawicowe środowiska do narracji antyunijnych.

Kołodziejczak mówił o konieczności prowadzenia rozmów ponad podziałami politycznymi.

Poseł KO podkreślił, że problemy rolnictwa to efekt zaniedbań poprzednich rządów, a umowa z Mercosur to tylko symboliczny problem.

Według niego kluczem do ratowania polskiego rolnictwa są silne, rozpoznawalne marki żywnościowe, które zbudują pozycję Polski na świecie.

Co poszło źle ws. umowy z Mercosur?

Kołodziejczak ocenił, że zawiniła organizacja protestów i brak jedności rolników w Polsce i w całej Unii Europejskiej. Polityk krytycznie odniósł się również do braku porozumienia polskich rolników z włoskimi, którzy - jego zdaniem - byli kluczowi w sprawie umowy z Mercosur.

Poseł KO dodał, że problem leży również w upolitycznieniu demonstracji. Zdaniem Kołodziejczaka rolnicy pozwolili, aby "politycy przejęli ich protesty" i "wpuścili" tam osoby, które mówią o opuszczeniu Unii Europejskiej przez Polskę.

To się wpisuje w skrajnie prawicową narrację pisowsko-konfederacką z zespołem Brauna, która będzie dążyła do tego, że politycy prawicy wykorzystują te protesty do mówienia o wyjściu z Unii Europejskiej - powiedział Kołodziejczak.

Zdaniem polityka protesty byłyby znacznie lepiej przeprowadzone, gdyby organizowano je ponad podziałami politycznymi i były "szeroko popierane przez wyborców różnych partii". Wskazał, że problemem okazał się również brak odpowiedniej reakcji i międzynarodowego nacisku na członków Unii.

Protesty zostały upartyjnione?

Polityk skrytykował również brak rozmów rolników z innymi partiami politycznymi. Zasugerował, że głoszone przez część protestujących hasła polityczne mogą skutkować spadkiem społecznego poparcia w ich sprawie.

Jeżeli ludzie, którzy faktycznie życzą dobrze rozwojowi Polski i rolnicy, którzy są poważni, usłyszeliby, że wielu z tych, którzy protestują, są wyborcami Grzegorza Brauna i chcą wyjść z Unii Europejskiej to nie wiem, czy to faktycznie by miało takie duże poparcie społeczne, jak dzisiaj - skomentował poseł KO.

Według polityka rolnicy powinni prowadzić rozmowy strategiczne nie tylko z PiS czy Konfederacją, ale także z Koalicją Obywatelską.

Kołodziejczak zauważył, że wysokie zaangażowanie się PiS w protesty wynika z "zacierania śladów i szukania tematów zastępczych". Według gościa Radia RMF24 PiS złą sytuację rolników zrzuca na karb umowy z krajami Mercosur, kiedy - jego zdaniem - nie jest to ich jedynym problemem.

Problemów jest dużo więcej i chcąc zatrzeć ślady po swojej nieudolności, dzisiaj zrzuca się wszystko na to, co dzieje się w danym momencie - ocenił Kołodziejczak.

Polityk stwierdził, że problemy rolników, brak zakładów przetwórczych oraz brak polskich marek, które mogłyby być rozpoznawalne w świecie to wynik zaniedbania polskiego rolnictwa przez poprzedni rząd.

Jak sytuacja będzie się rozwijać?

Gość Radia RMF 24 podkreślił, że krajom Mercosur nie zależy na tym, aby masowo eksportować towary do Polski. Jego zdaniem "same kontyngenty są symboliczne, jeżeli chodzi o ilość produktów".

Państwom Mercosuru chodzi o przywiezienie do Polski jak najmniej tego produktu wysokiej jakości. Chcą pokazać, że mogą to zrobić, żeby chwalić się tym między innymi w Japonii, w Korei, że przywożą do najbardziej wymagającego rynku na świecie - stwierdził gość Radia RMF24.

Były wiceminister rolnictwa przyznał, że polskich rolników uratują przede wszystkim silne polskie marki w branży żywnościowej.

Jedyną odpowiedzią jest dzisiaj wskazanie na problemy do rozwiązania, budowanie odpowiednich marek, które będą rozpoznawalne na całym świecie, które będą miały wartość dodaną, które będą pożądane - powiedział gość Kacpra Wróblewskiego na antenie Radia RMF24.

Opracowanie: Julia Rut