Język polski, matematyka i język obcy – z egzaminami z tych trzech przedmiotów już w przyszłym tygodniu będą zmagać się uczniowie klas ósmych. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy – jest warunkiem ukończenia szkoły, a jego wynik często decyduje o wyborze szkoły ponadpodstawowej. Ósmoklasiści mają ostatnie godziny na przygotowanie się do egzaminu, a my podpowiadamy, co powinni ze sobą zabrać. Przypominamy też, że jak co roku tuż po zakończeniu egzaminów na naszej stronie opublikujemy arkusze zadań oraz propozycje rozwiązań, przygotowane przez ekspertów.

Zdjęcie archiwalne, a na nim egzamin ósmoklasisty 2023 / Lech Muszyński / PAP Zobacz również: Egzamin ósmoklasisty już w przyszłym tygodniu [WAŻNE TERMINY] Egzamin ósmoklasisty sprawdza, w jakim stopniu uczniowie opanowali wiadomości i nabyli umiejętności z takich przedmiotów jak język polski, matematyka i język obcy. Jest kluczowym elementem branym pod uwagę w procesie rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych. Jak przypomina Centralna Komisja Egzaminacyjna, egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Egzamin ósmoklasisty - co ze sobą zabrać Centralna Komisja Egzaminacyjna dokładnie wylicza, co uczeń może ze sobą zabrać na egzamin ósmoklasisty. Informacje na ten temat znajdziemy w wykazie materiałów i przyborów pomocniczych. Najważniejsze jest pióro lub długopis z czarnym atramentem lub tuszem. Każdy uczeń musi mieć swój. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy uczeń powinien mieć linijkę. Jeśli konieczne będzie wykonanie rysunku, uczeń robi to długopisem lub piórem. Jak podkreśla CKE, nie wykonuje się rysunków ołówkiem. I na koniec chyba najważniejsze - uczeń musi mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość, czyli legitymację szkolną. Egzamin ósmoklasisty - terminy Weź ze sobą na egzamin ósmoklasisty czarny długopis i legitymację szkolną / Piotr Hukalo / East News Podobnie jak w poprzednich latach, egzamin ósmoklasisty rozpocznie się od sprawdzenia wiedzy z języka polskiego. Ten egzamin zaplanowano na wtorek, 14 maja. Egzamin rozpocznie się o 9:00 i potrwa 120 minut. Podobnie będzie z matematyką w dniu następnym, w środę 15 maja. Egzamin rozpocznie się o 9:00, ale uczniowie na jego napisanie będą mieli mniej czasu - 100 minut. Ostatnia część egzaminu - sprawdzian z obcego nowożytnego - odbędzie się w czwartek, 16 maja. Rozpocznie si e o 9:00 i potrwa 90 minut. Największa grupa ósmoklasistów (97,7 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 1,9 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,4 proc. ósmoklasistów. Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Wyniki tegorocznych zmagań z egzaminem ósmoklasisty poznamy 3 lipca. Uczniowie, którzy z różnych powodów nie przystąpią do egzaminu ósmoklasisty w terminie podstawowym lub ich praca zostanie unieważniona, będą mogli przystąpić do niego w tak zwanym terminie dodatkowym. Odbędzie się on w dniach 10-12 czerwca. Arkusze egzaminów ósmoklasisty na RMF24 Do egzaminu ósmoklasistów w tym roku przystąpi ponad 214 500 uczniów z ponad 11 190 szkół. To z myślą o nich i ich rodzicach portal RMF24 tuż po zakończeniu egzaminów opublikuje arkusze zadań. Chwilę później na naszej stronie przedstawimy propozycje rozwiązań, przygotowane przez ekspertów. Zobacz również: Egzamin ósmoklasisty już w przyszłym tygodniu [WAŻNE TERMINY]

