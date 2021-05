Ponad 360 tys. uczniów ósmych klas szkół podstawowych przystąpiło w środę do pisemnego egzaminu z matematyki. Na RMF24.pl publikujemy arkusze CKE z matematyki. Mamy też pierwsze propozycje odpowiedzi, które specjalnie dla Was przygotują nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie!

Za ósmoklasistami drugi dzień egzaminów. Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych zmierzyli się dziś z matematyką. Swój egzamin rozpoczęli o godzinie 9. Na rozwiązanie zadań z matematyki mieli 100 minut, uczniowie z dysleksją - do 150 minut.

Ósmoklasiści mieli do rozwiązania 19 zadań podzielonych na dwie grupy: 15 zamkniętych i 4 otwarte.

Było trochę geometrii, ułamki i sporo zadań prawda-fałsz - mówili po wyjściu z egzaminu uczniowie lubelskiej "dwójki". Dzisiejszy egzamin okazał się łatwiejsze niż próbny - stwierdziła w rozmowie z naszym dziennikarzem Krzysztofem Kotem jedna z ósmoklasistek.

Kilku uczniów narzekało na otwarte zadanie na prędkość, droga, czas. A mi kłopoty sprawiło zadanie o karmie dla psa - mówiła jedna z uczennic.

Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 9 lipca.

Egzamin ósmoklasisty 2021. Arkusze CKE i rozwiązania z matematyki

Czy zadania na egzaminie ósmoklasisty były trudne? Które z nich mogły sprawić uczniom najwięcej problemów? Sprawdźcie. Poniżej publikujemy arkusz egzaminacyjny Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Mamy pierwsze propozycje odpowiedzi.

Egzamin ósmoklasisty 2021. Arkusze CKE z matematyki KLIKNIJ, ABY POBRAĆ>>>







Specjalnie dla Was zadania omówią nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie. Po godz. 14 zapraszamy na transmisję:

Jutro uczniowie ósmych klas pisać będą egzamin z języka obcego. Na naszych stronach opublikujemy arkusze CKE i rozwiązania z języka angielskiego, najpopularniejszego języka obcego wybieranego przez ósmoklasistów.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie może przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie - 16-18 czerwca.

Wynik egzaminu wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia - to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.