Ponad pół miliona uczniów VIII klas szkół podstawowych przystąpiło w środę do egzaminu pisemnego z matematyki. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusze - mamy je także w tym artykule. Za chwilę znajdziecie tu także propozycje rozwiązań - przygotują ją dla Was nauczyciele matematyki z Lublina.

Odpowiedzi z egzaminu ósmoklasisty z matematyki opublikujemy na RMF24 / Shutterstock

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2023. MATEMATYKA. ARKUSZE CKE. KLIKNIJ, ABY POBRAĆ >>>

KLIKNIJ W ZDJĘCIE, ABY POBRAĆ / CKE / RMF24

Test z matematyki rozpoczął się o godzinie 9.00. Dla większości uczniów trwał 100 minut. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogli przedłuzyć pracę z arkuszem o 50 minut.

Jeśli z przyczyn losowych uczeń nie mógł przystąpić do egzaminu z matematyki w planowanym na dziś terminie, będzie miał dodatkowy: wyznaczono go na 13 czerwca 2023 r. (wtorek) - także na godz. 9:00.

Egzamin ósmoklasisty 2023 z matematyki. Arkusze CKE

Centralna Komisja Egzaminacyjna - podobnie jak wczoraj - o godz. 13 opublikowała tegoroczne arkusze. Znajdziecie je także w tym artykule.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Rozwiązania z matematyki

Chwilę później nauczyciele z Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi rozpoczną rozwiązywanie arkuszy z matematyki. Będziemy je na bieżąco - kartka, po kartce - publikować poniżej. Wciśnij F5, aby odświeżyć

/ CKE / RMF FM

Co było na matematyce? Uczniowie o egzaminie ósmoklasisty

Na egzaminie z matematyki - jak opowiadają nam krakowscy uczniowie - pojawiły się zadania wymagające znajomości proporcji, dodawania pierwiastków, skali map. Było zadanie typu: ile książek zmieści się na półce, obliczanie wymiarów prostopadłościanu i jego pole - mówiła nam jedna z uczennic.

Było równanie z ceną biletów do kina i biletów do teatru - dodawała inna zdająca egzamin ósmoklasisty.

Prędkość droga czas, geometria, proporcje, dowodzenie - wyliczali po wyjściu z egzaminu ósmoklasiści z Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Lublinie. Większość z nich przyznawała, że zdania były łatwe.

Wydaje mi się, że egzamin był w porządku. Nie jestem jakimś orłem z matematyki, a poszło mi całkiem dobrze - oceniała jedna z uczennic.

Wątpliwości wzbudziło jedno z zadań - przyznawali jednak. To z pociągiem. Ale chyba udało mi się dobrze napisać - opowiadał jeden z uczniów.

Egzamin był łatwy. Nie było dużo geometrii. Zadania były łatwe, choć niektóre mogły być podchwytliwe - mówią ósmoklastki. W szkole mamy trudniejsze sprawdziany niż ten egzamin - dodawali inni.

Raport specjalny - egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest trzydniowy. Odbywa w dniach od 23 do 25 maja. W pierwszym dniu uczniowie zdawali egzamin z języka polskiego. W drugim dniu - w środę - z matematyki. W trzecim dniu - w czwartek - zmierzą się z egzaminem z języka obcego (w tym z języka angielskiego).

W specjalnym raporcie Egzamin ósmoklasisty 2023 znajdziecie u nas arkusze i rozwiązania z języka polskiego , matematyki i języka angielskiego.

Testy zostaną sprawdzone przez egzaminatorów

Prace ósmoklasistów będą oceniane przez egzaminatorów. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca br. Tego samego dnia swoje indywidualne wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 6 lipca.

Wszystkie najważniejsze informacje o egzaminie ósmoklasisty, a także o rekrutacji do szkół średnich znajdziesz w naszym raporcie specjalnym Egzamin ósmoklasisty 2023

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie - w dniach 12-14 czerwca.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.